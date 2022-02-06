استمارة الثانوية 2022.. آخر موعد لتسليمها للطلاب

يسجل طلاب الثانوية العامة الصف الثالث، بتسجيل استمارة الثانوية العامة 2022، حتى الخميس 24 فبراير الجاري، بينما يكون متاحا للطلاب الصف الأول والثاني الثانوي مراجعة الاستمارة فقط، وبعد عودة الدراسة خلال التيرم الثاني، سيكون الطلاب مطالبين بتسليم الاستمارة إلى المدرسة، ما يجعلهم يتساءلون عن آخر موعد تسليم الاستمارة.

آخر موعد تسليم استمارة الثانوية 2022

ويحظى «آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2022» بنسب بحث مرتفعة على محرك البحث «جوجل» وهو ما ستعرضه بوابة «الوطن» في التقرير التالي، وفق ما نشر من بيانات وزارة التربية والتعليم.

موعد تسليم استمارة الثانوية 2022

وبحسب بيانات وزارة التربية والتعليم، فان تسليم استمارة الثانوية العامة للصفوف الثلاث يبدأ مع بداية الترم الثاني، ويستمر بالنسبة للطلاب المنتظمين حتى 3 مارس 2022، بينما آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية لطلاب المنازل للمدارس، هي يوم الخميس 7 أبريل 2022

وشددت الوزارة، على أنه لن يتم قبول استمارة أي طالب تخلف عن التسليم في تلك المواعيد، أياً كانت الظروف أو الأسباب.

الأوراق المطلوبة لتسليم استمارة الثانوية

وسيكون على الطلاب تجهيز بعض المستندات لتسليمها مع استمارة الثانوية، والتي جاءت كالآتي:

- حافظة شفافة.

- دوسيه بلاستيك.

- استمارة الثانوية مطبوعة من الموقع المخصص بعد الانتهاء من تسجيل بيانات الطالب.

- صورة لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر والأصل للاطلاع.

- نسخة من صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- شهادة ميلاد مميكنة للطالب «الأصل»، بالإضافة إلي نسختين منها.

- عدد 6 صور شخصية للطالب مقاس 4×6 خلفية بيضاء مدونا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

- عدد 2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

- الإيصال الدال على سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022 من البريد أو شركات التحصيل مثل فوري، فضلا عن صورتين من الإيصال.

- إيصال سداد رسوم تأمين التابلت الأصل ونسختين ضوئيتين.

- إيصال سداد رسوم دخول الامتحان الأصل صورتين.

- إيصال سداد المصاريف الأصل وصورتان منه..

وقد بدأت عملية التسجيل لطلاب الصف الثالث الثانوي لدخول امتحانات نهاية العام، من 25 يناير الماضي، وتستمر حتى يوم 24 فبراير الجاري، ويتيح الموقع للطلاب تسجيل البيانات وحفظها لحين تسجيلها.