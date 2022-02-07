عصام مرعي: دعم الرئيس للمنتخب وسام على صدر كل اللاعبين «فيديو»

قال عصام مرعي لاعب الزمالك الأسبق، إن المنتخب الوطني قدم أداءً بطوليا نظرا إلى صغر سن اللاعبين، إذ استطاعوا الصمود ولعبوا مباريات صعبة للغاية ضد كوت ديفوار والمغرب والكاميرون والسنغال وهو ما أصاب اللاعبين بالإجهاد، مشددا على أن دعم الرئيس السيسي بعد الخسارة وسام على صدر كل لاعب، وبالتالي يجب أن يرفعوا رؤوسهم لأنهم لعبوا بشكل رائع.

وأضاف مرعي خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، الذي يعرض على قناة الحياة: «المنتخب الوطني جمّع الشعب المصري والشعوب العربية لدعمه، وكنا نتمنى أن نفوز بالبطولة، لكننا حققنا مكاسب كبيرة مثل محمد أبو جبل الذي أثبت أنه حارس كبير ومحمد عبدالمنعم وعمر كمال عبدالواحد ومحمود الونش».

وأشار إلى أن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني كان يتمنى التتويج بالبطولة ليس لسبب شخصي، لكنه يفكر في المنظومة الجماعية وأن يحلق اسم مصر عاليا وتستطيع الفوز بالبطولة: «المنتخب خرج من البطولة بشرف».

ابتسامة محمد صلاح في النهائي كانت تطمئن اللاعبين

ولفت إلى أن ابتسامة محمد صلاح في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم ضد السنغال كانت تبعث الاطمئنان في نفوس اللاعبين، مشددًا على أنهم تحملوا كثيرا وبخاصة أنهم واجهوا لاعبين محترفين في أوروبا.

من ناحيته قال ياسر ريان لاعب النادي الأهلي الأسبق، إنه كان يتمنى زيادة المحاولات الهجومية في أداء المنتخب الوطني، خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية التي انتهت منافساتها أمس بحصوله على المركز الثاني.

كأس الأمم درس للمنتخب الوطني

وأضاف ريان: «ما حدث درس للمنتخب الوطني، ولا يجب أن نبالغ في الحزن، اللاعبون يُشكرون على أدائهم، وبخاصة أن المنتخب السنغالي فريق قوي للغاية»، مشددًا على أهمية دعم اللاعبين قبل مواجهة منتخب السنغال في مباراتي التأهل إلى كأس العالم التي تستضيفها قطر الصيف المقبل.