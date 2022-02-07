أماكن وخريطة حفلات النجوم في عيد الحب 2022.. تبدأ من 70 جنيها

خلال أيام يحتفل الكثير من الأزواج والمرتبطين بعيد الحب 2022، لذلك يزداد عمليات البحث عن حفلات عيد الحب لمشاهير النجوم، وأسعارها للبدء في الحجز حتى يمكنهم الاحتفال مع من يحبونهم.

خريطة حفلات عيد الحب 2022

وفي هذا السياق، يرصد موقع بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، خريطة حفلات عيد الحب 2022، وأسعارها، في السطور التالية:

حفل الهضبة عمرو دياب

ويحيي الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيًا ضخمة، في مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، يوم 11 فبراير، وتم عرض التذاكر بعدة الفئات الأولى 2500 جنيه، والفئة الثانية 800 جنيه، بينما الفئة الثالثة بمبلغ 500 جنيه.

حفل الفنانة كارول سماحة

وعلى خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحيي الفنانة اللبنانية كارول سماحة، يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير الجاري، بمصاحبة الفرقة الموسيقية وبقيادة المايسترو محمد الموجي.

وتنقسم أسعار تذاكر حفل كارول سماحة، من 4 فئات، الدرجة الأولى بسعر 1210 جنيهًا، بينما الثانية 1010 جنيهًا، في حين سعر الدرجة الثالثة 610 جنيهات، أما التذكرة الرابعة بنحو 260 جنيهًا.

الفنان علي الحجار

ويوم 15 فبراير الجاري، يحيي الفنان على الحجار حفلا غنائيا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، وتنقسم التذاكر لـ 4 فئات، بأسعار 1210 جنيهات، 1010 جنيهات، 610 جنيهات، و260 جنيهًا.

حفل الفنان إيساف

ويحيي الفنان إيساف حفل عيد الحب 2022 يوم 14 فبراير، على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي، ويبدأ سعر التذكرة من 70 جنيهًا.

وطالبت دار الأوبرا الحضور بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات، والدخول عبر البوابة المخصصة، والحفاظ على وجود مسافات آمنة بين الجمهوري.

وأن يتم الجلوس في المقعد الذي تم حجزه، ولا يسمح بتحريك المقاعد، أو دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، وارتداء الزي اللائق بالمكان.