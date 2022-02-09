مواعيد وإجراءات تسليم أراضي «القاهرة الجديدة» للفائزين بها

يستعد جهاز مدينة القاهرة الجديدة، خلال هذه الأيام، لطرح قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا، بحي الأوركيد «الألف فدان سابقاً» منطقة 5، بمدينة القاهرة الجديدة، للفائزين بها، بداية من الأحد المقبل، الموافق 13 فبراير الجاري، ويستمر التسليم حتى الثلاثاء 1 مارس المقبل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد وإجراءات تسليم أراضي مدينة القاهرة الجديدة للفائزين بها، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز المدينة فى بيان لها.

مواعيد وإجراءات تسليم أراضي مدينة القاهرة الجديدة للفائزين بها

- سيتم تسليم قطع الأراضي من 1 : 10، يوم الأحد 13/2/2022.

- سيتم تسليم قطع الأراضى من 11 : 20، يوم الإثنين 14/2/2022.

- سيتم تسليم قطع الأراضى من 21 : 30، يوم الثلاثاء 15/2/2022.

- سيتم تسليم قطع الأراضى من 31 : 40، يوم الأربعاء 16/2/2022.

- سيتم تسليم قطع الأراضى من 41 : 50، يوم الخميس 17/2/2022.

- سيتم تسليم قطع الأراضى من 51 : 60، يوم الأحد 20/2/2022.

- سيتم تسليم قطع الأراضى من 61 : 70، يوم الإثنين 21/2/2022.

- سيتم تسليم قطع الأراضى من 71 : 80، يوم الثلاثاء 22/2/2022.

- سيتم تسليم قطع الأراضى من 81 : 90، يوم الأربعاء 23/2/2022.

- سيتم تسليم قطع الأراضى من 91 : 100، يوم الخميس 24/2/2022.

- سيتم تسليم قطع الأراضى من 101 : 110، يوم الأحد 27/2/2022.

- سيتم تسليم قطع الأراضى من 111 : 120، يوم الإثنين 28/2/2022.

- سيتم تسليم قطع الأراضى من 121 : 130، يوم الثلاثاء 1/3/2022.

إجراءات تسليم أراضى مدينة القاهرة الجديدة للفائزين بها

1- يلزم حضور الفائز بقطعة الأرض بمدينة القاهرة الجديدة، شخصيا أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض بالاستلام.

2- يلزم سداد المستحقات المالية المطلوبة.

وجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، تقوم من حين لآخر، بطرح عدد كبير من قطع الأراضى، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل المدن الجديدة.