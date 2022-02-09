حظك اليوم برج الثور الأربعاء 9-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور، يحتل الترتيب الثاني بين الأبراج الفلكية، فهو يأتي بعد برج الحمل في الترتيب، وينتمي إلى الأبراج الترابية، وذلك لمواليد الفترة من 21 أبريل حتى 20 مايو، ويتفق بدرجة كبيرة مع مواليد الأبراج المائية والتربية الأخرى، وعلى النقيض تماما، لا يتفق مع مواليد الأبراج الهوائية والنارية.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الثور بضرورة تحقيق الذات، لأن ذلك الطريق قد يجعلهم يصلوا لأعلى المراتب في العمل، إذ أن الاجتهاد والعمل بدقة يجعلهم في أفضل حال في العمل، ويكون مدير العمل على علاقة جيدة معهم، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني، وعليك اليوم أن تنتبه لأقوالك، إذ أن كل كلمة تقال في غير موضعها قد تضعك في مشكلات عديدة، وتجعلك على أعتاب خسارة علاقة هامة في حياتك.

لذا ينصحك حظك اليوم على الصعيد العاطفي بضرورة التأني، وعدم التلفظ بأي شئ خاطئ.

مواصفات مواليد برج الثور

يتميز مولود برج الثور بالتنظيم الكبير فهو يستطيع أن ينظم كل ما يدور حوله بشكل مثالي، مما يجعله ناجح بدرجة كبيرة في الوظائف الخاصة بالقيادة أو تحمل المسئولية مثل المهن المصرفية أو الفن أو الوظائف القيادية يكون مسئول عن فريق كامل ويستطيع أن يوظف كل فرد في مكانه الصحيح.

عيوب مواليد برج الثور

وعلى الجانب الآخر يتسم مولود برج الثور بوجه آخر مشاكس فهو سليط اللسان، ويمكن أن يكون عصبي كالبركان عند حدوث شئ صغير يجعله يفقد أعصابه ويغضب، فهو لا يستطيع السيطرة على غضبه بدرجة كبيرة، ويفكر في حياته وما يناسبه فقط لدرجة قد تصل للأنانية فهو يتجاهل الغير مادام الأمر يتعلق بأغراضه وما يريده.

كما أن المنزل والأسرة والعائلة هي أهم الأشياء في حياته، ويكون لها الأولوية دائما، ويحب مولود برج الثور المال فهو يركز دائما على تحقيق نجاحاات تجعله يحصل على أموال كثيرة، وهو مع ذلك يدخر الأموال دائما لكي تكون ضامن له في حياته القادمة.