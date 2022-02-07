ملتقى الصداقة الدولي الأول يجمع طلاب 36 دولة بجامعة المنصورة

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، بالصالة المغطاة بالقرية الأوليمبية بالجامعة، فعاليات «ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات»، الذي تنظمه إدارة ونادي الوافدين بجامعة المنصورة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب، واتحاد الطلاب بالجامعة، خلال الفترة من 7 إلي 10 فبراير الجاري، بحضور ممثلي وفود 28 جامعة داخل مصر، يمثلون 36 دولة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وريادة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة المنصورة.

رئيس جامعة المنصورة: نحتفل باليوبيل الذهبي للجامعة

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط إن هذا الملتقى يأتي انطلاقاً ‏من عراقة مدينة المنصورة، وإسهامها ممثلة في جامعتها، في الارتقاء بمختلف جوانب الحياة‎، ونوه بأن جامعة المنصورة حرصت في إطار احتفالها باليوبيل الذهبي، على إبراز دور ‏الجامعة في عدة محاور، منها التعليم والطلاب، والدراسات العليا، والتحول الرقمي، وخدمة ‏المجتمع وتنمية البيئة، مما يسهم في إبراز دور الجامعة في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية ‏المستدامة‎.‎

مشاركة 500 طالب من 28 جامعة داخل مصر

وأثنى «عبد الباسط»، في بيان له، على اختيار قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة لعنوان هذا الملتقى، الذي ‏يشارك فيه نحو 500 طالب من 28 جامعة داخل مصر، يمثلون 36 دولة، بهدف تعزيز روح ‏التضامن الإنساني والدفاع عنها، نظراً لدور الصداقة بين الشعوب في تعزيز جهود السلام‎.‎

وأشاد رئيس جامعة المنصورة بدور نادي وإدارة الوافدين بالجامعة، واتحاد طلاب الجامعة، والإدارة العامة ‏لرعاية الطلاب، في تنظيم فعاليات هذا الملتقى، التي تشمل أنشطة وفقرات رياضية ‏وترفيهية متنوعة وندوات ثقافية وفقرات موسيقية وشعرية‎.‎

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، بالحضور من كافة الجامعات والجنسيات وتمنى لهم إقامة ‏سعيدة بجامعة المنصورة خلال الملتقى‎.‎

وألقى الطالب الموريتاني عبد الرحمن المختار، والطالبة الفلسطينية ملك يوسف، كلمة الطلاب ‏الوافدين بجامعة المنصورة، عبرا خلالها عن دعم الجامعة ذات المكانة المميزة للطلاب من ‏مختلف الجنسيات، في تنمية معارفهم ومهاراتهم‎.‎

وفي نهاية الحفل، أدى طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة استعراضاً فنياً ورياضياً، كما قدمت مجموعة من الطلاب الفلسطينيين فقرات من التراث الشعبي الفلسطيني، وتم عرض فيديو ‏كليب لأغنية الملتقى، بمشاركة عدد من الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة.‏