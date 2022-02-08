المؤبد لعامل أنهى حياة شخص بـ«طعنة سكين» في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد لقتله مواطنا تشاجر معه بسبب خلافات مالية في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، ومصطفى أبو قورة بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور عمر طارق وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

وكشف قرار إحالة النيابة للمتهم إلى المحاكمة الجانية، «قيام المتهم سالم . ع بقتل المجني عليه عمرو .م من غير سبق إصرار أو ترصد بأنه وعلى إثر مشاجرة بينهما صعد مسرعا لمسكنه وأحضر سكينا وقام بالنزول له مرة أخرى وحال رؤيته سدد له طعنة قاسية استقرت ببطنه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات».

وأشار قرار الإحالة إلى «حيازة المتهم سلاح أبيض سكين دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات».

أقوال الشهود

وبحسب نص قرار الإحالة، فقد جاءت أقوال الشهود كالتالي: «الشاهد الأول أحمد حسين، كهربائي شهد أنه وحال مروره بالشارع محل الواقعة أبصر المجني عليه والمتهم يتشاجران حال إحراز الأخير سلاح أبيض سكين وقام بطعنه به فسقط المجني عليه على إثرها أرضا وعقب ذلك لاذ المتهم بالفرار».

فيما قال الشاهد الثاني - والد المجني عليه محمد علي- فرد أمن، إنه «إثناء تواجده بمنزله حضر اليه بعض الأهالي وأخبروه بإحداث إصابة نجله وعلى أثره قام بنقله إلى المستشفي وأثناء ذلك فارق الحياة، واتهم المتهم بإحداث إصابة نجله قاصدا من ذلك قتله».

شاهدة معاون مباحث مدينة نصر

وقال معاون مباحث مدينة نصر، إنه «بإجرائه تحرياته السرية حول الواقعة توصلت إلى نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها الأخير بالتعدي بالصعود إلى مسكنه وأحضر سكينا وتوجه للمجني عليه وسدد له طعنة بيسار بطنه نقل على إثرها إلى المستشفى وأودت تلك الإصابة بحياته».