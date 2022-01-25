حبس عامل أنهى حياة آخر بالرصاص 4 أيام في قنا بسبب خلافات مالية

قررت جهات التحقيق في مركز قفط جنوب محافظة قنا، حبس شخص متهم بقتل عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، ودفن جثة المجني عليه بعد توقيع الكشف الطبي عليها وكتابة تقرير كامل ومفصل عن أسباب الوفاة.

كما أمرت النيابة العامة مباحث مركز قفط، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، لإرفاقها في محضر الحادث ولاستكمال سير التحقيقات.

ضبط المتهم بعد أقل من ساعة على ارتكاب الجريمة

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز قفط، تمكنت أمس من ضبط عامل متهم بقتل آخر بسبب خلافات مالية بينهما، وذلك بعد مرور أقل من ساعة على وقوع الجريمة.

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد مقتل «كرم. ب» عامل، إثر إصابته بطلق ناري في الصدر بمركز قفط جنوبي قنا.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد عبد القادر، رئيس مباحث قفط، من ضبط «محمد.ع.ح»، عامل، المتهم في القضية، والسلاح المستخدم في الواقعة.

تم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

إصابة 3 عمال في قوص

وفي سياق آخر، يتلقى 3 عمال العلاج داخل مستشفى قوص، على خلفية انهيار أخشاب عليهم أثناء أعمال تركيب خطوط الصرف الصحي بدائرة المركز.

تلقى مرفق إسعاف قنا إخطارا من غرفة العمليات بإصابة محمد خليفة سليمان، وحماده حجازي، وأحمد إبراهيم، مقيمين بقرية عباسة بقوص، إثر انهيار أخشاب عليهم أثناء أعمال تركيب خطوط الصرف الصحي بمركز قوص.

نقل المصابون إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيق.