عامل بمركز صحي غير مرخص يلقي بنفسه من الشباك.. داهمته قوة شرطة «مزيفة»

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة شخص يعمل بمركز صحي "دون ترخيص" كائن بأحد العقارات بدائرة القسم، وبها كدمات وجروح.

وتبين بأنه بتاريخ الواقعة، حضر إلى مركز المشار إليه (3 أشخاص) انتحلوا صفة رجال شرطة، واستولوا على (5 هواتف محمولة ومبلغ مالي)، وأثناء ذلك قام بعض العاملين والمتوفي بالهرب والقفز من أحد النوافذ بالمركز مما أدى لوفاته.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين المذكورين وأمكن ضبط ثلاثة منهم وجار ضبط المتهم الهارب.

وبمواجهتهم اعترفوا بانتحالهم صفة رجال شرطة لعلمهم بأن المركز غير مرخص، ونفوا علمهم بقيام المتوفـى بالقفز من النافذة وأرشدوا عن (الهواتف المحمولة المستولى عليها)، وقرروا بإنفاقهم المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء بعض العاملين بالمركز المشار إليه أيدوا ذلك وتعرفوا على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.