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اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول

كتب:

إسراء سليمان
07:30 م | الثلاثاء 08 فبراير 2022
الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر

الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر

أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول، للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2021- 2022م.

ووفقا للبيانات الصادرة عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر، بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية (150599) طالب وطالبة، حضر منهم (149116)، بلغ إجمالي الحاصلين على 50% فأكثر (123953) بنسبة (83.13%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50% (25163) بنسبة 16.87%.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالأزهر (143179) طالبا وطالبة، حضر منهم (141421)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50% فأكثر (108821) بنسبة 76.95%، والحاصلين على أقل من 50% (32600) بنسبة (24.05).

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022

تيسيرًا على الطلاب، وجه وكيل الأزهر، بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يمكن الطلاب وأولياء الأمور، معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات.‏

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