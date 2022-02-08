حياة كريمة.. توصيل الغاز لـ13 مليون وحدة سكنية ومياه شرب وصرف ومجمعات خدمية لأهالى القرى

تسابق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عقارب الساعة، لتغيير جميع ملامح الريف وتوفير حياة كريمة لسكانه، من خلال تطوير كل مناحى الحياة، بتوصيل الغاز للمنازل، وإنشاء محطات الصرف الصحى، وتوصيل المياه للبيوت بالمناطق النائية، وإنشاء شبكات المحمول، ومجمعات حكومية وخدمية، ومراكز شباب، ومدارس، ومساجد، بجانب القوافل الطبية العلاجية التى تطلقها المبادرة بشكل مستمر بالقرى المدرجة ضمن «حياة كريمة».

وتأتى مشروعات توصيل الغاز للمنازل على رأس المشروعات التى تستهدف «حياة كريمة» تنفيذها بالقرى، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وخطة الدولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وإحلاله كبديل للبوتاجاز لخفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة، وتقديم خدمة حضارية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ما أدى إلى توفير 234 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، وفقاً لتقديرات وزارة البترول والثروة المعدنية.

«البترول»: توصيل الغاز لـ98 قرية مدرجة بالمبادرة بعد انتهاء تنفيذ شبكات الصرف الصحى

ونجحت مبادرة «حياة كريمة» خلال المرحلتين الأولى والثانية، فى توصيل الغاز الطبيعى لـ13 مليون وحدة سكنية على مستوى المحافظات، منذ بدء النشاط حتى نهاية يناير 2022، وعملت المبادرة على التوصيل لـ34 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة خلال العام الحالى، بخلاف استكمال أعمال التوصيل بجميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لتطوير القرى المدرجة ضمن المبادرة لـ98 قرية، بعد أعمال التوصيل بانتهاء تنفيذ شبكات الصرف الصحى الحكومى، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ الشبكات الأرضية لـ100 قرية، وتنفيذ أعمال المسح الميدانى والرفع المساحى لـ142 قرية.

وفى الغربية نفذت المحافظة قافلة طبية فى قرية شرشابة، بمركز زفتى ضمت جميع التخصصات الطبية «الرمد، والباطنة، والأنف والأذن والحنجرة، والقلب، والعظام، والمخ والأعصاب، والصدر، والجراحة العامة، والجلدية، والأسنان»، وتم توقيع الكشف من خلالها على 443 حالة، وتحويل كل الحالات التى تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى عقد ندوة طبية بعنوان «الكشف المبكر عن سرطان الثدى» على هامش القافلة، وشاركت كلية العلوم بشرح طريقة عمل الصابون السائل علمياً فى إطار التمكين الاقتصادى، وشارك عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية بتعليم فن التفصيل لأهالى القرية، إلى جانب تنظيم قافلة زراعية بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة وأخرى بيطرية، وذلك فى إطار جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالغربية وبالتنسيق مع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء ومحافظة الغربية وجامعة طنطا ومؤسسة صناع الخير، ومديرية الشئون الصحية والإدارة التعليمية بزفتى.

قوافل علاجية مجانية لأهالى 4 محافظات.. و346 مشروعاً فى 16 قطاعاً بمركز مغاغة بالمنيا

وأعلنت المبادرة عن البدء فى تنفيذ 346 مشروعاً فى 16 قطاعاً، بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، منها قطاعات المياه، والكهرباء، والصرف الصحى، والمجمعات الخدمية، والزراعية، مشيرة إلى أنه من ضمن أعمال المشروعات الخاصة بحياة كريمة مجلس قروى برطباط، بمركز مغاغة، ومحطة مياه الشرب، ومحطة رفع الصرف الصحى، وشبكات انحدار وخطوط الطرد بقرية بنى واللمس.

50% نسبة إنجاز مستشفى قهبونة بالشرقية.. وسوق حضارية وموقف سيارات ومركز شباب بدمياط

ونشر الحساب الرسمى للمبادرة آخر تطورات «حياة كريمة» بمركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، فى إطار المتابعة الميدانية على بعض مشروعات المبادرة بالمركز، معلناً أن نسبة الإنجاز بمستشفى قهبونة وصلت إلى 50%، ووصلت نسب إنجاز مجمع الخدمات الحكومية إلى 98%، بينما وصل معدل إنجاز مجمع الخدمات الزراعية إلى 95%، ومن المقرر الانتهاء من المجمعين الزراعى والخدمى الأسبوع الجارى.

وتواصل المبادرة جهودها فى محافظة دمياط، حيث تم بحث إمكانية إقامة سوق حضارية وموقف لسيارات الأجرة فى قرية المرابعين، لتيسير حركة تنقل المواطنين، وتابعت الأعمال الإنشائية الجارية بمدرسة أبوعياد للتعليم الأساسى بعدد 22 فصلاً، ومجمع الخدمات الحكومية، وإنشاء مركز شباب يضم ملعباً ومبنى إدارياً، وخلال الزيارة لقرية الإبراهيمية البحرية التابعة للوحدة المحلية بالعباسية، تم بحث خطة إنشاء موقف لسيارات الأجرة، بعد تحديد قطع الأراضى التى تنطبق عليها المواصفات لتنفيذ المشروع، لاستيعاب الخطوط الداخلية التى تخدم المنطقة.

ونوّهت المبادرة إلى معاينة قطعة الأرض المقترحة لإنشاء موقف سيارات الأجرة وسوق حضارية، والأعمال الإنشائية الخاصة بمجمع الخدمات الزراعية والبيطرية الجارى إنشاؤها بالإبراهيمية، وتفقد كوبرى مشاة ترعة أم عامر، وموقف عدد من المشروعات بقرية تفتيش ثانٍ التابعة للوحدة المحلية بالمحمدية، التى تتمثل فى إنشاء مركز شباب يتضمن ملعباً، وبحث إمكانية إنشاء وحدة صحية وموقف لسيارات الأجرة وسوق حضارية ومجمع خدمات زراعية بالقرية، واختتمت الجولة بتفقد ترعتى أم عامر والمشالب، بعد تنفيذ أعمال التبطين بهما.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، فى بيان، إطلاق 3 قوافل طبية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فى قرى 3 محافظات، للكشف المبكر عن الأمراض السارية وغير السارية وفحص المواطنين الذين يترددون على القوافل الطبية وصرف الأدوية اللازمة، وتحويل الحالات الحرجة التى تحتاج للمتابعة الطبية.

وحددت «الصحة» المحافظات التى ستنطلق منها القوافل الطبية، وهى: «الجيزة، والإسكندرية، والوادى الجديد»، ومن المقرر أن تستمر القوافل الطبية حتى اليوم 9 فبراير، حيث توجد فى قرية الخير والنماء والزراعة 10 بمركز الفرافرة فى محافظة الوادى الجديد، وقرية القبابات بحى أطفيح فى الجيزة، وقرية محسن فى المنتزه بالإسكندرية.

وأشارت الوزارة إلى أن القوافل تتضمن 15 تخصصاً، هى: «الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، الخدمات والأشعة، والتحاليل» ويجرى توقيع الكشف بالمجان لكل المواطنين بمختلف الفئات العمرية، مع صرف جميع الأدوية التى يحتاجها المرضى، مع تحويل الحالات الحرجة للمستشفيات التابعة للصحة وإجراء العمليات اللازمة للحالات التى تستحق التدخل الجراحى، ويأتى دور القوافل الطبية تنفيذاً لأجندة الصحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفى البحر الأحمر أعلنت مديرية الشئون الصحية إطلاق 8 قوافل علاجية على مدار فبراير الجارى، بقرى حياة كريمة فى المحافظة، على أن تنطلق أولى القوافل اليوم، وتستمر على مدار يومين، بمنطقتى مرسى حميرة، وأبرق.

وأوضحت أن مناطق تمركز القوافل الطبية التابعة لحياة كريمة فى المحافظة، على مدار شهر فبراير، ستكون على النحو التالى: مرسى حميرة، وأبرق، التابعتان لمدينة شلاتين، اليوم وغداً، ومدينة حلايب يومى 11 و12، وحدربة وأبورماد يومى 13 و14، والشيخ الشاذلى وأبوغضون بمرسى علم يومى 15 و16، ومركز صحة الأسرة التابع لمدينة مرسى علم يومى 17 و18، والحمراوين التابع لمدينة القصير يومى 19 و20، وأم الحويطات وقرية النصر، التابعتان لمدينة سفاجا يومى 21 و22، والزعفرانة التابعة لمدينة الزعفرانة يومى 23 و24.

وأكدت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر أن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة تنطلق شهرياً لإجراء الكشف الطبى والفحص وإجراء السونار والأشعة وصرف العلاج والتحويل إلى المستشفيات مجاناً، حيث يتم وضع خريطة عمل لها تجوب من خلالها جميع قرى ومدن المحافظة بشكل عام من الجنوب إلى الشمال.