«الطرق والكباري»: نشر فرق طوارئ وتدخل سريع بالمحافظات لمواجهة الأمطار

أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الهيئة تتابع نشرة الأرصاد الجوية وحالة الطقس، لحظة بلحظة، للعمل على التدخل السريع، لمواجهة الأمطار والسيول في العديد من المحافظات.

وأوضح أن الهيئة جهزت جميع معدات شفط وكسح المياه على الطرق الرئيسية السريعة، لمنع إعاقة أمطار السيول حركة المرور، قائلا: «نعمل من أجل تسيير حركة المرور ولن نغلق الطرق بسبب مياه الأمطار حال حدوثها».

«مصطفى»: نتدخل بشكل عاجل لشفط مياه الأمطار لعدم غلق الطرق

وتابع «مصطفى»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى نشر فرق الطوارئ وفرق التدخل السريع بالمحافظات التي تتعرض في الآونة الأخيرة، لتقلبات جوية، وتساقط الأمطار وحدوث السيول، للعمل على التدخل بشكل عاجل، لشفط مياه الأمطار، وعدم إغلاق الطرق الرئيسية السريعة، لمنع تعطل حركة المرور.

وأردف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية متصلة بغرف العمليات الفرعية التابعة للهيئة في المحافظات، لمتابعة كل ما يستجد عن الأرصاد الجوية وحالة الطقس، للتعامل الفوري مع الأمطار والسيول.

«مصطفى»: جاهزون لمواجهة الأمطار والسيول

وأوضح رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الهيئة جاهزة تماما لمواجهة الأمطار والسيول، إن حدثت في أي وقت، وتقدم الدعم للمواطنين، والعمل على كسح وشفط المياه بصورة عاجلة، لمنع تعطل حركة المرور وخاصة على الطرق الرئيسية السريعة، مؤكدا أن جميع الأمطار التي شهدتها كافة المحافظات خلال الفترة الماضية، تم التعامل معها بشكل عاجل وسريع، منوها إلى أنه سيتم تقديم المساعدات العاجلة لخدمة جموع المواطنين في كافة محافظات مصر.

توفير أدوات التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا

وأشار «مصطفى»، إلى أنه تم توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير، لجميع فرق الطوارئ والتدخل السريع، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر العدوى بفيروس كورونا، مؤكدا أن الهيئة لن ولم تتوانه في أعمال شفط وكسح مياه الأمطار من على الطرق الرئيسية بالمحافظات.