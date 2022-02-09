«الداخلية» توافق على منح الجنسية الأجنبية لـ65 مواطنا مصريا

وافقت وزارة الداخلية، على منح الجنسية الأجنبية لـ65 مواطنًا مصريًا، حيث أصدرَت القرار رقم 95 لسنة 2022، بالسماح بمنح 22 مواطنًا الجنسية الأجنبية المتقدمين إليها، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما أصدَرت وزارة الداخلية، القرارين رقمي 94 و96 لسنة 2022، بالسماح لـ43 مواطنًا بالحصول على الجنسيات المتقدمين إليها مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، وجاء نص القرار كالتالي:

كما أصدرت الوزارة القرار رقم 97 لسنة 2022، برد الجنسية المصرية لـ11 شخصًا.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، وجاء نص القرار كالتالي:

وأصدرت أيضا القرار 98 لسنة 2022، برفض طلب محمد سلامة عبد العزيز النخالة، فلسطيني الجنسية، مواليد فلسطين في 14/10/1973، اکتسابه الجنسية المصرية تبعًا لوالدته بهجات إسماعيل حسن اللق.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، وجاء نص القرار كالتالي: