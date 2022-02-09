الصور الأولى لبقايا صاروخ إسرائيلي فجرته الدفاعات الجوية السورية

عثرت السلطات المعنية في سوريا، اليوم الأربعاء، على بقايا صاروخ الاحتلال الإسرائيلي الذي فجرته صواريخ الدفاعات الجوية السورية قبل استهدافه مدينة دمشق.

بقايا الصاروخ الإسرائيلي الذي فجرته سوريا

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة «لبنان 24»، فأن الصاروخ تناثر بعد أن فجرته صواريخ الدفاعات الجوية السورية فوق قرية طاريا غربي مدينة بعلبك بلبنان، وعثر على بقايا الصاروخ في أرض زراعية خلف المنازل في حي التليلة.

وأضافت وسائل إعلام محلية في سوريا، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط مدينة دمشق فجر اليوم، بغارة من أجواء لبنان، وذلك بصواريخ من النوع «أرض – أرض» من الجولان المحتل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، أن صاروخًا سوريًا مضادًا للطائرات أُطلق باتجاه إسرائيل، انفجر فوق منطقة وادي عارة بعد اجتيازه الحدود الإسرائيلية، ووفقا لوكالة أنباء رويترز، لم تحاول الدفاعات الجوية الإسرائيلية التصدي له.

سوريا تعلن التصدي لهجوم إسرائيلي

كما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي كان يستهدف العاصمة دمشق، وأطلقت صفارات الإنذار في وادي عارة وشمال الضفة تزامنا مع غارات على محيط دمشق.

تحذيرات روسيا بشأن الغارات الإسرائيلية على سوريا

وفى السياق ذاته، حذرت روسيا من كثرة الغارات الإسرائيلية المتتالية على سوريا، واصفة إياها بالغير قانونية طبقا للقانون الدولي، كما أنها تؤثر بالسلب على الوضع في المنطقة عموما.

ومن جانبه، قال السفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف، إن روسيا تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على سوريا، داعيا الجميع إلى التحرك لوضع حد لها، مضيفا أنها تخلف ضحايا بشرية عديدة، وتنتهك سيادة سوريا، كما أنها تشكل خطرا على الطيران المدني الدولي.