افتتاح الخيمة التراثية لملتقى الصداقة الدولي الأول بجامعة المنصورة

اُفتتحت بجامعة المنصورة اليوم الأربعاء الخيمة التراثية المقامة بساحة مبنى إدارة الجامعة، على هامش ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات الذى تنظمه إدارة ونادى الوافدين بجامعة المنصورة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد طلاب الجامعة في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وريادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 7 إلى 10 فبراير 2022.

إبداعات تراثية لطلاب الجامعات

وقدم طلاب الوفود المشاركات إبداعات من التراث الذي يخص دولتهم من المأكولات والمشروبات والعادات التي تميز كل دولة عن الأخرى، وهو ما نال إعجاب الحضور، وحاول طلاب كل دولة تقديم أفضل ما لديهم لكي تظهر دولتهم على أفضل صورة.

حضور رسمي مكثف من وزارة التعليم العالي

حضر الخيمة التراثية كل من أعضاء المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب، وحضور كل من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد عطية البيومي- نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وغيرهم.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط، في بيان صحفي، على دور الملتقى في تحقيق التنوع الثقافي وتبادل الثقافات بين الطلاب المشاركين في الملتقى من 28 جامعة ويمثلون 36 دولة.

وأشاد بالجهد المبذول من هؤلاء الطلاب في إعداد الخيمة التراثية التي تضمنت أقسام كل قسم منها خاص بالتعبير عن ثقافة وتراث كل دولة بما يتضمنه من طعام وملابس وموسيقى مميزة لها.