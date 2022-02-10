عضو لجنة الفتوى بالأزهر: الشبكة من حق الخاطب حتى لو كان هو الفاسخ

الشبكة من حق من؟ سؤال يتردد كثيرا خلال الفترات الماضية سواء بعد فسخ الخطوبة أو بعد الزواج بسبب المشاكل التي تحدث وينتج عنها عدم إتمام الخطبة وحتى الزفاف بعد عقد القرآن، ليبقى السؤال الشبكة من حق من؟ ويجيب عن هذا التساؤل الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، مؤكدا أن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.

وأضاف في تصريح خاص لـ «الوطن»، عبر البث المباشر على صفحة «الوطن»، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي.

الشبكة من حق الخاطب

وأكد أنه في حال اعتبار الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله، موضحا أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.

الهدايا في الخطوبة

ولفت إلى أن الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم، طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه أن الهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة، كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا.