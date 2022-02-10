موعد وأماكن انقطاع المياه عن 3 مناطق بالجيزة غدا

أعلن المكتب الإعلامي لمحافظة الجيزة، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، انقطاع المياه لمدة 8 ساعات متواصلة غدا الجمعة، بدءا من الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي.

وأوضحت المحافظة أنّ انقطاع المياه بسبب تسريب مفاجئ في خط مياه قطر 1000 متر بطريق الفيوم، حيث أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنّها بدأت تنفيذ أعمال الإصلاح صباح الجمعة، ما سيترتب عليه انقطاع المياه في 3 مناطق بالجيزة.

أماكن انقطاع المياه بمحافظة الجيزة

وذكرت محافظة الجيزة، أنّ هناك 3 مناطق تشهد قطع المياه وهي «هضبة الأهرام، مساكن الضباط، ومساكن الشباب»، وذلك اعتبارا من العاشرة مساء الجمعة، وحتى الساعة السادسة من صباح السبت، ولمدة 8 ساعات متواصلة، لإصلاح العطل ومنع التسرب.

وأكدت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسيمة، أنّ شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية، وذلك من أجل التحرك في المناطق الثلاثة التي ستشهد انقطاع المياه بها، طوال الفترة التي ستشهدها عملية إصلاح العطل، ومن التسرب من خط المياه.

كما ناشدت الشركة، المواطنين في هذه الأماكن، الاتصال على الخط الساخن 125 في حالة أي طوارئ، ولتلبية احتياجاتهم من المياه فورا.

وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قدّمت عدة نصائح للمواطنين من أجل المحافظة على مياه الشرب، ولترشيد عملية استهلاك المياه، كما يلي:

- فتح صنبور المياه عند الاستخدام فقط.

- إصلاح أي صنبور مياه به عطل ويتسبب في تسريب المياه.

- تركيب خلاطات مياه تساعد على توفير وترشيد الاستهلاك.

- عدم غسل السياراة عن طريق استخدام الخرطوم مباشرة، والأفضل استخدام الطرق التقليدية، منعا لإهدار المياه الزائدة.

- ري النباتات في الساعات الأولى من الصباح، أو وقت الغروب لتجنب عملية التبخير الكبيرة، خاصة في فصل الصيف.