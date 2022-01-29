طلاب «أولى ثانوي» يستأنفون اليوم امتحانات الترم الأول بالإنجليزي

يستأنف طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم السبت الموافق 29 يناير الجاري، امتحانات الفصل الدراسي الأول بمادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية» والتي تعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً وعلى مستوى المدرسة، وليست على مستوى الإدارة أو المديرية، بعد أن وضع الامتحان الموجه الأول في كل مدرسة حسب المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي برئاسة الدكتور رمضان محمد.

«شوقي»: أسئلة الامتحان تعتمد على الفهم وليس الحفظ

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحان يتكون من 70% أسئلة اختيار من متعدد و30% أسئلة مقالية، موضحاً في بيان له، أن الأسئلة تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة والتدريب على نوعية الأسئلة الجديدة.

وأضاف «شوقي»، لـ«الوطن»، أن الغش في الامتحان يؤثر على الطالب بالسلب لأنه هو الخاسر الوحيد من فرصة التدريب التي منحتها له وزارة التربية والتعليم على نمط الأسئلة الجديدة التي تُوضع بها أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

وزير التعليم: لا علاقة لامتحانات «أولى وثانية ثانوي» بالثانوية العامة

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لا علاقة لها بامتحانات الثانوية العامة 2022 سواء من حيث عدد الأسئلة أو وسيلة الامتحان نفسها، مؤكداً أن الوزارة ستعلن التفاصيل النهائية عن امتحانات الثانوية العامة عقب انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول وسيتم تحديد آلية عقدها سواء كانت ورقية أو إلكترونية.

استعدادات مكثفة من قبل المديريات التعليمية لاستكمال الامتحانات

وفي سياق متصل، أكدت المديريات التعليمية، أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة أعمال الامتحانات بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، موضحة أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي ومنع دخول أي طالب بدون إرتداء الكمامة الطبية.