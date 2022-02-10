ضبط 192 قطعة سلاح و228 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 192 قطعة سلاح نارى بحوزة 165 متهما وذلك على النحو التالى: 14 بندقية آلية، بندقية رصاص، 27 بندقية خرطوش، 8 طبنجات، 142 فرد محلى، 156 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 196 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 86033 حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: 354 حكم جناية، 26606 حكم حبس جزئى، 4689 حكم حبس مستأنف، 42270 حكم غرامة، 12114، مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (5) متهمين ، إرتكبوا (7) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (228) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (235) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (67٫680 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (13٫803كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (5٫037 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1٫357كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (4٫640 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (675 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (575 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (355جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (11جرام).

عدد (2447) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (28) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (22) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (281) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25339) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.

حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (10) قطع سلاح نارى وأبيض.

ضبط (24) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (26) متهم "لعدد 8 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ (7456) حكم قضائى متنوع.

ضبط 26823 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (26823) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(5127) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(183) مخالفة السير بدون تراخيص.

(10) دراجات نارية مخالفة.

(5) مخالفات شروط التراخيص.

(31) مخالفة موقف عشوائى.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (5) قضايا .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط (1) قضية .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (1) قضية.

فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (37) قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1515) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (243) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (6) قضايا.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (2247) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (14719) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (206) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (185) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارةÛ أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1359) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

ضبط 7706 شخص لعدم ارتداء الكمامات

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (7706) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7649) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (57) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (733) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (178) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (916) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.