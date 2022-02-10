«تنبؤ الري» يكشف موعد انتهاء الأمطار وكميتها.. والأرصاد: ستصل القاهرة الكبرى

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري أنه من المتوقع أن تتعرض مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا وشمال سيناء، اليوم لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5 مليمتر.

توقعات بسقوط أمطار الجمعة

وأضاف المركز أنه من المتوقع أيضا أن تتعرض مناطق من أقصى السواحل الشمالية الشرقية غداً الجمعة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 3 مليمتر، وفي يوم السبت سيتوقف سقوط الأمطار وفقاً لتوقعات حالة الأمطار على مصر.

وكشفت هيئة الأراصاد عن اختلاف حالة الجو اليوم عن الأيام الماضية، إذ تشهد البلاد كتل هوائية مؤثرة على جمهورية مصر العربية قادمة من جنوب اوروبا تؤدي إلى الشعور بأنخفاض درجة الحرارة.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات سابقة عن حالة الحرارة المتوقعة اليوم، مؤكدة أنها ستكون في حدود الـ 18 درجة نهاراً كما يميل الطقس للبرودة على ان يكون شديد البرودة ليلاً بجانب أضطراب حركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط.

أمطار القاهرة الكبرى

وتابعت «غانم» أن الأمطار المتوقع سقوطها ستصل إلى القاهرة الكبرى وتستمر فرص سقوط الأمطار حتى الغد وتشهد محافظات الصعيد والوجة القبلي استقراراً في الأحوال الجوية، فيما يتعلق بسقوط الأمطار، رغم الانخفاض في درجات الحرارة اليوم وغداً.

وأشارت إلى أن البلاد ستشهد تحسن ملحوظ في الاحوال الجوية بداية من الجمعة المقبل وهدوء في سرعة الرياح وهو ما يساعد في ظهور الشبورة المائية في المناطق الزراعية وعلى الطرق الرئيسية.

وقال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة إنه بداية من أمس الول الثلاثاء بدأ شهر أمشير في السنة القبطية وهو يعد شهر بارد مطير وينتهى بعفار وجير كما يعرف في الامثال الشعبية، وتزدهر فيه الأرض، وهو السادس في التقويم المصري القديم ويبدأ في الثامن فبراير وينتهي في 9 مارس، ويشتهر بالرياح الشتوية مع موجات البرد المتقطعة.