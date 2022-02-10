السياحة والثقافة تتفقان على تنظيم عرض فني احتفالا بتعامد الشمس على أبوسمبل

اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بمقر وزارة الثقافة في الزمالك، لبحث الاستعدادات اللازمة لتنظيم عدد من العروض الفنية والفعاليات الثقافية في الأماكن السياحية، بهدف تعظيم دور القوى الناعمة المصرية في دعم وتنشيط الحركة السياحية.

تعامد الشمس بأبو سمبل

واتفق الوزيران على تنظيم عرض فني مميز للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل والمشاركة في تنظيم عدد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية والسياحية خلال الفترة المقبلة بجميع محافظات الجمهورية، لرفع الوعي السياحي والثقافي وتنشيط حركة السياحة الداخلية، وإبراز المنتجات المتميزة والمتعددة للمقصد السياحي المصري.

وخلال الاجتماع جرى استعراض محتوي العرض الفني الذي سيتم تنظيمه من أمام معبد أبوسمبل، مساء يوم 21 من فبراير الحالي، بعد الانتهاء من عرض الصوت والضوء، وذلك احتفالا بظاهرة تعامد الشمس، خاصة وأن تاريخ هذا التعامد يعد تاريخا استثنائيا ومميزا ولن يتكرر مرة أخرى فهو سيوافق 22 فبراير 2022.

وضع شاشات كبيرة في الساحة الأمامية للمعبد

كما جرى الاتفاق على وضع شاشات كبيرة في الساحة الأمامية للمعبد يوم تعامد الشمس لنقل الظاهرة للجمهور، وإعادة إذاعة العرض الفني.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تنظيم عدد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية والسياحية بمحافظات الصعيد خلال شهر مارس، منها في معبد دندرة بمحافظة قنا ومعبد أبيدوس بمحافظة سوهاج، إضافة إلى تنظيم بعض العروض الخاصة لشهر رمضان والتي تأتي مع إنطلاق فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي.

حضر الاجتماع من وزارة السياحة والآثار، عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار، مساعد الوزير للشؤون الفنية، ولمياء كامل، مساعد الوزير للترويج، وحضر من وزارة الثقافة، الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والمخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفني بالأوبرا.