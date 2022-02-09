رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.. اعرف ازاي تجيبها

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، بعد اعتماد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، التي عقدت ورقيا على مستوى المديرية في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الإعدادية.

وأضافت المديرية في بيان لها، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، متاحة على موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة جميع البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة للحصول على النتيجة بالدرجات كاملة في جميع المواد الدراسية.

وأوضحت المديرية، أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 للفصل الدراسي الأول سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، ولم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب، مؤكدة أنه تم تخصيص طبيب زائر في كل لجنة امتحانية للوقوف على انتظام سير الامتحانات، ومراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا بين الطلاب.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم.

- الضغط على خانة «خدمات إلكترونية».

- اختيار «نتائج الامتحانات» ثم اختيار «نتيجة الشهادة الإعدادية».

- كتابة رقم الجلوس بطريقة صحيحة طبقاً لورقة رقم الجلوس التي جرى تسليمها للطالب في المدرسة.

- الضغط على خانة «إظهار النتيجة».

- تظهر النتيجة للطالب شاملة جميع الدرجات التي حصل عليها بالتفصيل في جميع المقررات الدراسية.

إعلان نتيجة النقل عبر الموقع الإلكتروني للمديريات

وأشارت مديرية التربية والتعليم، إلى أن نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي متاحة أيضاً على موقعها الإلكتروني، ويمكن للطلاب الحصول عليها بداية من الصف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، والصف الأول والثاني الإعدادي عن طريق الرقم القومي.

وأكد محمد عطية، مدير المديرية، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول عقدت ورقيا وفق جميع المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحا أنه لم يتم رصد أي مشكلات واجهت الطلاب بشأن الامتحانات.