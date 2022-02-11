محافظ جنوب سيناء: «البيئة» تطلق حملة ترويجية استعدادا لمؤتمر المناخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن هناك إقبال من الشباب المصري على «الكامبات»، والمعايشة داخل الصحاري والجبال في المحافظة، مشيرا إلي أن هناك اتجاهات في الوزارات لجذب الشباب إلى المحافظات الحدودية خاصة جنوب سيناء.

حملة ترويجية بمناسبة مؤتمر المناخ

ذكر «فودة»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن المحافظة استقبلت أفواجا تابعة لوزارة الشباب والرياضة لزيارة مدينتي سانت كاترين ودهب، موضحا أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أطلقت اليوم الجمعة، حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار «Eco South Sinai»، استعدادا لمؤتمر المناخ cop27 المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

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وأضاف أن الهدف من حملة وزارة البيئة هو تعريف الشباب والفتيات على ثقافة الثروات الطبيعية في المحميات الطبيعية بجنوب سيناء، ومدى أهميتها لمصر خاصة أن بها ثروات وحيوانات وطيور نادرة.

أهداف الحملة

أكد محافظ جنوب سيناء أن الحملة التي أطلقتها وزارة البيئة تهدف إلى الترويج للمحميات الطبيعية داخل مصر وخارجها وتشجيع السياحة البيئية وسياحة الكامبات، إذ أن الشباب في مصر بدأ يتجه إلى سياحة الكامبات للاستمتاع بالطبيعة.

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وأضاف أن جنوب سيناء تمتلك عددا من المحميات أهمها وأشهرها: رأس محمد، نبق بشرم الشيخ، أبو جالوم، سانت كاترين، طابا، متابعا أن وزارة البيئة أطلقت حملة الترويج لمحميات جنوب سيناء تزامنا مع بداية إجازة نصف العام لتجشيع الطلاب ليتعرفوا على المحميات الطبيعية بجنوب سيناء.