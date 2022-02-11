غلق كلي لشارع الأهرام لاستكمال أعمال محطات مترو الخط الرابع 

تعلن محافظة الجيزة أنه في ضوء استكمال تسليم مواقع محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو أنفـاق «المريوطية - العريش - المطبعة»، وما استلزم من غلق كلي لشارع الأهرام عند تقاطعة مع طريق المريوطية اتجاه ميدان الجيزة.

فإنه سيتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمـال محطة مترو أنفاق الطالبية تحديدا بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد سالم حتى شارع عزیز المصري بطول مايقرب من 500م وبعرض مايقرب من 18م في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية أتجاه ميدان الجيزه فقط ضمن تسليم 6 محطات مترو انفاق الخـط الرابع بشارع الأهرام.

إجراء غلق كلي لشارع الأهرام

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في الاتجاه المشار إليه تحديداً من تقاطعه مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصري «المنطقة المواجه لفندق أوروبا»، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 11 فبراير 2022، وحتي انتهاء الأعمال.

وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت التحويلة المرورية الآتية: استكمال السير بمحور أنور السادات «ترسا سابقاً» اتجاه مسطح کوبري عثمان محرم وصولاً حتى تقاطع شارع أنور السادات مع شارع عثمان محرم.

السير يساراً بشارع عثمان محرم مروراً بفتحة الدوران الكائنة أسفل كوبری عثمان محرم المستحدث ثم الدوران واستكمال السير مرة اخرى بشارع عثمان محرم وصولاً حتى شارع الأهرام.

اتخاذ اللازم نحو عدم السماح بأي إشغالات

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية، باتخاذ اللازم نحو عدم السماح بأي إشغالات أو انتظار خاطئ للمركبات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق السيولة المرورية بمسار الطريق وتوضح محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلـة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.