إحالة 33 طبيبا وعاملا بوحدة صحية في الغربية للتحقيق.. بسبب «التزويغ»

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم توجيهاته العاجلة إلى اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام المحافظة، بضرورة التنسيق الكامل مع المحاسب إسلام النجار رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، لمواجهة ظاهرة التزويغ الوظيفي للعاملين بالوحدات الصحية الريفية بقرى مركز سمنود.

لجنة لمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية

من ناحية أخرى، باشر إسلام النجار، رئيس مدينة سمنود، تنفيذ توجيهات محافظ الغربية وأصدر قرارا بإحالة 33 من الأطباء والعاملين بوحدة طب الأسرة بقرية ميت بدر حلاوة التابعة لمركز سمنود، إلى التحقيق، بسبب ترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها رئيس المدينة بكافة أقسام المنشأت والمرافق الخدمية بقرية ميت بدر حلاوة، وخلال تواجده بوحدة طب الأسرة بالقرية، تبين عدم انتظام العمل وترك 33 طبيب وممرضة وفنيين وإداريين للعمل وعدم تواجدهم بالوحدة، فأصدر قراره المتقدم.

تنفيذ حملات للرصف والإنارة

في المقابل أعطى رئيس مدينة سمنود توجيهاته إلى مساعديه بأهمية تنفيذ حملات مكبرة الأعمال الرصف والإنارة وتطوير مدخل الكوبري الرئيسي للمدينة حفاظا على صالح العام للمواطنين.

افتتاح مشروعات خدمية

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية افتتح عددا من المشروعات الخدمية، من بينها مدارس ومجمعات خدمية بنطاق مراكز سمنود والمحلة والسنطة، بتكلفة مالية تزيد على 60 مليون جنيه، سعيا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.