مياه الدقهلية: 344 مليون جنيه لأعمال صرف صحي لـ5 قرى بميت غمر

اجتمع المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ اليوم الاثنين، لمتابعة تنفيذ أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي أوليلة مركز ميت غمر، والذي سيخدم حوالي 40 ألف نسمة، بقرى: «كفر المقدام والعزب سالم، وكفر داوود مطر، وكفر سليمان تادروس، وميت الفرماوي، وكفر إبراهيم يوسف» بمركز ميت غمر.

وقال نصر، إن القيمة الإجمالية للمشروع بالأعمال المخطط تنفيذها بتلك القرى تقدر بـ344 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم التنفيذ خلال 24 شهر من تاريخ استلام الموقع، ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج، والممول من البنك الدولي بالدقهلية.

التعريف بمشروع الصرف الصحي بميت غمر

وشمل الاجتماع التعريف بالمشروع والآلية المتبعة للتنفيذ في الموقع، وحضر الاجتماع كلاً من ممثل استشاري دعم التنفيذ (ISC2)، وممثل استشاري إدارة البرنامج (PMCF)، وأعضاء إدارة التعاون الدولي بالشركة، وعدد من قيادات الشركة بمختلف القطاعات.

نصر يشدد علي الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع

وبحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية فقد شدد المهندس خالد نصر، رئيس الشركة، خلال كلمته بالاجتماع على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، وجودة التنفيذ، والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناقش المهندس أحمد زيدان - مدير إدارة التعاون الدولي وفريقه بمناقشة متطلبات المشروع والمعايير والأسس المتبعة في تنفيذ المشروع سواء كانت فنية أو بيئية أو مجتمعية والتشديد على تطبيق السلامة والصحة المهنية، وفقاً لبنود التعاقد والتي تراعي فيها كل من العاملين والمواطنين من حقوق وواجبات، كما تم استعراض الجزء المجتمعي الخاص بكيفية التواصل مع المواطنين ونشر المعلومات الخاصة بالمشروع وقنوات التواصل بين المواطنين والقائمين على التنفيذ.

مشروع تطوير الصرف يستهدف حوالي 710 ألف نسمة

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم المهندس أحمد محمد عبد الهادي - مدير مشروع قرية ظفر مركز تمي الأمديد وذلك لجهوده المتميزة في تذليل العقبات أثناء فترة التنفيذ.

يذكر أن البرنامج يهدف إلى توفير خدمة متكاملة للصرف الصحي للقرى المستهدف خدمتها بالصرف الصحي بطريقة آمنة، والمحافظة على الصحة العامة، وحماية البيئة من التلوث؛ حيث يستهدف حوالي 710 ألف نسمة بالقرى التي تعانى درجات عالية من التلوث بمحافظة الدقهلية، ويبلغ عدد القري التي ستستفاد من المشروع ما يقرب من 100 قرية بمراكز «ميت غمر – أجا – السنبلاوين – تمي الامديد – المنزلة – الجمالية – منية النصر – دكرنس» وتقدر تكلفة تلك المشروعات بالبرنامج بمحافظة الدقهلية بأكثر من 6.5 مليار جنيه.