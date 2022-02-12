سطو مسلح على سيارة شركة مقاولات بالواحات وقتل سائقها.. السر جوه الشنطة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، غموض مقتل موظف بشركة مقاولات على طريق الواحات، وسرقة حقيبة مليئة بالأموال، بعد اعتراض طريقه وإطلاق النيران عليه.

أظهرت التحريات أن سائق سابق بالشركة، تتبع السيارة التي يستقلها المجني عليه، وبصحبته موظف آخر، واعترض طريقهما، ثم أطلق النار على الأول، فيما نجح الثاني في الهرب.

سرقة حقيقبة أموال

استولى المتهم، على حقيبة تحتوي على 770 ألف جنيه ولاذ بالفرار، لكن تمكن رجال المباحث، من إلقاء القبض على المتهم، وضبط المبلغ المسروق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكان بلاغ قد وردإلى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بالعثور على أحد الأشخاص مصابا بطلق ناري بجوار سيارة بطريق القاهرة الواحات بالكيلو 240، وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى، بالفحص تبين أن المتوفي كان بصحبة موظف آخر بشركة مقاولات، عثر عليه يهرول بالمنطقة الصحراوية.

سرقة المرتبات الهدف

كشف الموظف الناجي من الحادث، أنهما حال توجههما لمنطقة مشروعات رصف طرق بالواحات الخارجة لتسليم مرتبات العمال، البالغ قيمتها 770 ألف جنيه، فوجئا بسيارة بيجو 504، اعترضت طريقهما وأجبرتهما على التوقف.

وأضاف أنه، عند نزول السائق القتيل لمعاتبته، أطلق قائد السيارة البيجو، عيار خرطوش أسقطه غارقا في دمائه، كما دفعه للهرب إلى المنطقة الصحراوية، لافتا إلى أنه شاهد المتهم يستولى على حقيبة المرتبات.

وكشفت التحريات بإشراف اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، أن سائق سابق بالشركة، على علم بمواعيد المرتبات، هو مرتكب الجريمة، وترصد للمجني عليهما وارتكب الواقعة على النحو المشار اليه.

وعلى الفور تم تمشيط المنطقة وخطوط سير هروب المتهم، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، بمواجهته اعترف أمام اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، والنقود المسروقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.