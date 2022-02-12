وثائق مهمة لتأمين عملك وحياتك «لو أنت صاحب مشروع خاص»: تحميك من الأخطار

ذكر الاتحاد المصري للتأمين، أنَّ أصحاب المهن الحرة يحتاجون إلى التأمينات لحمايتهم من الأخطار التي قد تواجههم ومن بعض الأخطار مثل الإصابات الشخصية الناجمة عن العمل أو غيرها، وتضرر العملاء، والمشاكل التقنية التي يمكن أن تؤثر على جودة العمل.

وأضاف الاتحاد في بيان له، أنَّ أرباب المهن الحرة يتحملون المسؤولية الكاملة تجاه عملهم لذا يعد التأمين ضرورياً لمن يعملون بتلك المهن وتعتمد وثيقة التأمين على كل من المهنة ونوع العمل الحر الذي يؤديه الشخص، موضحًا أنَّ هناك عدد قليل من الوثائق التي يجب أن يمتلكها أي شخص ذو عمل حر من أجل حمايته من الأخطار أو الخسائر والدعاوى القضائية المكلفة التي قد تنشأ نتيجة بعض المخاطر التي قد يتعرض لها الشخص ذو العمل الحر بشكل يومي.

الوثائق الأكثر شيوعا لأصحاب المهن

ولفت إلى أنًَّ بعض وثائق التأمين الأكثر شيوعاً لأرباب المهن الحرة تعتبر وثيقة تأمين المسؤولية المهنية، وهي نوع من التأمين مصمم لحماية الشركات والأفراد الذين يقدمون المشورة أو الخبرة لأطراف ثالثة، كما تعتبر أكثر وثيقة ذات صلة بأرباب المهن الحرة، وتعرف أيضا باسم «تغطية الأخطاء والسهو» كما تساعد وثائق تأمين المسؤولية المهنية على تغطية المطالبات الناتجة عن خطأ أو سهو أو عدم اتباع شروط عقد والتي ينشأ عنها ضرر مالي أو جسدي للعميل بسبب الإهمال.

وأوضح أنَّ وثيقة تأمين المسؤولية العامة، تعتبر من الوثائق التي يشتريها معظم أرباب الأعمال والتي تغطي مخاطر إصابات العملاء الجسدية، تلف ممتلكات الطرف الثالث والناتج عن أسباب لا ترجع للخطأ المهني، وكذلك وثائق التأمين الصحي والعجز، إذ تعتبر هذه الوثائق ذو أهمية وذلك لأنهم يعملون لحسابهم الخاص وليس لديهم من يوفر لهم تأمينًا صحيًا أو أي نوع من خطط مزايا الموظفين لذا تعد الرعاية الصحية مصدر قلق كبير بالنسبة لأرباب المهن الحرة.

وثيقة تأمين انقطاع الأعمال

أما وثيقة تأمين انقطاع الأعمال، فهي تدعم هذه الوثيقة الشخص المؤمن عليه في حالة انقطاع الدخل الناتج عن تلف الممتلكات، وكذلك وثيقة التأمين على الممتلكات التجارية ومن الأهمية شراء هذه الوثيقة للتأكّد من حماية جميع الممتلكات المتعلقة بالعمل حيث أنها تغطى تكلفة إصلاح أو استبدال الممتلكات التي تضررت نتيجة لحريق أو سطو أو أي حدث آخر غير متوقع مغطى بالوثيقة.

ومن الوثائق الأخرى المهمة هي وثيقة تأمين المسؤولية الإعلامية، إذ قد تواجه الشركات التي تقدم وتنشر محتوى إعلامي -وذلك يتضمن بشكل عام الإعلامين، والمذيعين، والناشرين، والموزعين -مطالبات ناتجة عن التشهير أو انتهاك حقوق النشر أو الإدلاء ببيانات كاذبة أو مضللة، وفي هذه الحالة تغطي وثيقة تأمين المسؤولية الإعلامية التعويض والتكاليف القانونية.