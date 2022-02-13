19600 مقعد شاغر بالجامعات الخاصة قبل بدء المرحلة الثالثة: هندسة وصيدلة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة، وجرى إرسال أسماء الطلاب المرشحين للكليات المختلفة، ومخاطبة الطلاب بضرورة الإسراع في الذهاب للكليات لسداد قيمة المصروفات الدراسية وعدم التأخير عن المدة المحددة للسداد، على أن تفتح الوزارة غدا الاثنين، المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة، على أن تبدأ المرحلة الرابعة، السبت المقبل 19/2/2022، والمرحلة الخامسة الثلاثاء المقبل 22/2/2022.

الجامعات الخاصة: نسب الإشغال أقل من المتوسط

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الخاصة مازالت أقل من المتوسط، لافتة إلى أنه جرى ترشيح نحو 1000 طالب وطالبة لمختلف الكليات من الطلاب المتقدمين حتى الآن، مشيرة إلى أن الجامعات الخاصة ما زالت تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

غدا انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات لخاصة

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعات ملتزمة بقرارات الأعلى للجامعات الخاصة بشأن أعمال القبول والتسجيل والالتحاق بمختلف الكليات، لافتة إلى أن هناك نحو 19600 مقعد شاغر بمختلف الجامعات الخاصة، موزعة على الكليات المختلفة غالبيتها الهندسة والصيدلة.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات للكليات ذات الأعداد الأقل من الطلاب، أو الكليات التي أدت امتحانات إلكترونية أو موضوعية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا داخل الكنترولات و تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.