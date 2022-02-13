تحرير 143 مخالفة مرورية وتحصيل 42 ألف جنيه غرامات فورية بطنطا والمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من شن سلسلة من الحملات المرورية المكبرة، والتي تستهدف إحكام التواجد الشرطي وردع قائدي السيارات والدراجات النارية ومركبات «التوك توك» المخالفين لقواعد السير المروري على مستوى قطاعي سمنود والمحلة الكبرى.

حملات مرورية بشوارع طنطا والمحلة

وأسفرت الحملات عن تحرير 143 مخالفة مروريةن وتحصيل 42 ألف جنية غرامات فورية من المخالفين على مستوى شوارع وميادين طنطا والمحلة الكبرى.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير مباحث المرور، يفيد بشن حملات مرورية موسعة تحت إشراف كل من العقيد محمود أبو المكارم رئيس مباحث المرور بالغربية، والعقيد أيمن مكاوي مدير إدارة مرور المحلة، لضبط قائدي السيارات والدراجات النارية و«التوك توك» المخالفين، ومصادرة رخص التسيير منتهية وردع كافة المخالفين قانونيا.

لجان مرورية لتأمين أرواح المواطنين

وأفادت مصادر أمنية بالغربية، بتشكيل لجان مرورية بالطرق الفرعية والرئيسية، أهمها طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي ومداخل ومخارج المحافظة، لتأمين أرواح وحياة المواطنين، تزامنا مع موجة الطقس السيىء والصقيع وهبوب الرياح والعواصف الباردة.

وقف 7 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية

في سياق آخر، أعلن اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، البدء في تدشين حملات مكبرة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية، لإزالة ووقف 7 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في مراحل المهد.

تحصين 123 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية اليوم، استمرار القوافل البيطرية التي تستهدف تحصين ما يقرب من 123 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام للضأن على مستوى الوحدات البيطري بقري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.