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محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.9%

و51.3% للمنازل

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الوطن
11:40 ص | الأحد 13 فبراير 2022
محافظ بنى سويف

محافظ بنى سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، صباح اليوم، نتيجة امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة بنجاح 73.91 % لطلبة النظامي و51.39% للمنازل، حيث تقدم للامتحان 61 ألف 536 للنظامي حضر منهم 61ألف و91 طالباً للنظامي، وتقدم لامتحان المنازل 962 حضرا منهم 899 طالبا، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية المهنية 74.12%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 72.72%، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 100% لطلاب  للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

من جانبه أوضح محمد عبدالتواب، وكيل الوزارة، أن إدارة تعليم بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 88.19%، ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 83.77%، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 77.75%، والواسطى في المركز الرابع بنسبة نجاح 65.97%، تلتها إدارة تعليم إهناسيا بنسبة 65.34%، فإدارة سمسطا بنسبة 62.11%، وإدارة تعليم الفشن في المركز السابع بنسبة 60.61%.

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بقلم الوطن