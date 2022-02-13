إزالة 30 تعديا على أراضي الدولة وحرم الطرق بالجيزة

شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية للموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود التعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورصد أي مخالفات أو تعديات على الطرق وعلى الأراضي أملاك الدولة.

تنفيذ 21 إزالة على أراضي هيئة الطرق والكباري بالوراق

وكشفت محافظة الجيزة، في بيان لها اليوم، قيام أجهزة حي الوراق بتنفيذ 21 قرار إزالة لتعديات على أراضي ولاية الهيئة العامة للطرق والكباري، بمساحه 20 ألف متر مربع.

إزالة حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية بالعياط

واشار بيان محافظة الجيزة، إلى قيام أجهزة مركز ومدينة العياط بإزالة حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية، على مساحة 350 مترا مربعا فى نطاق الوحدة المحلية بالقطوري، إضافه إلى إزالة حالة تعد بالبناء على أراض زراعية على مساحة 150مترا مربعا تقريبا، في نطاق الوحدة المحلية ببرنشت.

وأكد البيان، قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بتنفيذ إزالة لـ3 مخالفات بناء رصدتها وحدة المتغيرات المكانية على مساحة 800 متر مربع، بناحية بهرمس، لافتا إلى قيام مركز ومدينة أطفيح بإزالة حالة تعد بناء على أراضي زراعية، بقرية الصالحيه التابعه للوحدة المحلية بقرية كفر قنديل على مساحة 175مترا في المهد.

إزالة شدة خشبية بعقار مخالف في المهد بالصف

وفي مركز ومدينة الصف، تم إزالة شدة خشبيه بعقار مخالف في المهد بالكفر الغربي بقرية الديسمي، على مساحة 300 متر، إضافه إلى إيقاف أعمال الشدة الخشبية لعقار مخالف بقرية عرب الصبايحة بالإخصاص بمساحه 100متر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.