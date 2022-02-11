بني سويف تستقبل 35 سائحا على متن «الباخرة مصر» خلال رحلتهم النيلية

استقبلت محافظة بني سويف، مساء أمس الخميس، الباخرة مصر، القادمة من أسوان ومتجهة إلى القاهرة وعلى متنها 35 سائحا بريطانيا، وكان في استقبال الفوج: رانيا عزت مديرعام السياحة بالمحافظة، هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بإدارة السياحة.

برنامج سياحي للوفد

وأعدت الإدارة العامة للسياحة - تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم - برنامجا سياحيا، تضمن استقبال الفوج بنادي الإدارة المحلية وتنظيم جولة بمنطقة الكورنيش، وحضور حفل فنون شعبية، بالإضافة إلى توزيع بعض الكتيبات السياحية عليهم باللغة الإنجليزية للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

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من جانبها، ذكرت مدير عام السياحة بالمحافظة، أن السياح الإنجليز عبروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة في بني سويف، معربين عن تقديرهم وشكرهم للمحافظ والتنفيذيين القائمين على استقبالهم، وتوفير كافة التسهيلات والتأمين في أثناء مرورهم ببني سويف في رحلتهم النيلية من أسوان إلى القاهرة.