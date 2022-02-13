أضرار تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبيب.. تصل إلى الوفاة

تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، كارثة كبرى حذّرت منها الكثير من الجهات المعنية، ومنها وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وغيرها من المؤسسات الصحية في مصر، لما تتسبب فيه من مخاطر على الصحة العامة للإنسان، وقد تؤدي في بعض الحالات للوفاة والإصابة بأمراض خطيرة للغاية.

مخاطر تناول المضادات الحيوية عشوائيا

ووفقا لوزارة الصحة نقلا عن منظمة الصحة العالمية، فهناك مخاطر من تناول المضادات الحيوية بشكل عشوائي دون الرجوع للطبيب، وقد يكون سببا في الإصابة بمرض «سرطان القولون»، حيث أجريت دراسة على 40.545 مصاب بهذا المرض، أثبتت وجود علاقة قوية بين تناول المضاد الحيوي والإصابة بمرض سرطان القولون.

وأضافت وزارة الصحة، أنّ تناول المضادات الحيوية قد يكون السبب في مقاومة الميكروبات لعلاج العدوى وقد يفقدها فاعليتها.

أضرار تناول المضادات الحيوية

وتشير تقارير صحية وفقا لما نشرته مجلة «نيتشر العلمية»، التي تحدّثت عن أضرار تناول المضادات الحيوية، أنّه بحلول العام 2050 قد يموت نحو 10 ملايين إنسان بسبب مقاومة المضادات الحيوية والتي يعتادها الجسم والميكروب مع الوقت وتصبح دون جدوى، كما أنّ تناولها له ضرر آخر بالغ، وهو القضاء على جراثيم المعدة المفيدة لجسم الإنسان، ما يتسبب في نوبات إسهال شديدة والتهاب جرثومي.

مخاطر تناول المضادات الحيوية عشوائيا دون موافقة الطبيب

ومن جهته، حذّر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، خلال برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، من مخاطر تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبية، حيث تؤثر على نخاع العظام وتؤدي إلى الفشل الكلوي، مشيرًا إلى أنّ 50 من كل 100 شخص يخضع لغسيل الكلى، تكون إصابته بسبب سوء استخدام الأدوية.