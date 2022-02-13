المصيلحي: نتوسع في إنشاء مكاتب تموين نموذجية مميزة بالمحافظات

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء عام سعد محافظ أسيوط، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المكتب التمويني النموذجي المطور بمنطقة البسيري بحي غرب مدينة أسيوط؛ يقدم جميع خدمات التموين لمواطني مدينة ومركز أسيوط، وذلك ضمن 17 مكتب تموين تموذجي تم تطويرها بالمحافظة بتكلفة 17 مليون جنيه تقريباً تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفي إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة‪.‬

حضر الافتتاح وليد الشربيني، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، ومحمد بشير رئيس حي غرب، وبعض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وعقب الافتتاح تفقد الوزير والمحافظ ومرافقوهم الخدمات المقدمة من المكتب النموذجي المطور يتكون من 8 شباك لتقديم الخدمات للمواطنين، وتابع الوزير والمحافظ مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسير العمل به.

الوزارة بصدد التوسع في إنشاء المكاتب النموذجية

وأكد وزير التموين على أن مركز خدمة المواطنين المميكن بحي غرب أسيوط يتضمن كل خدمات التموين التابعة للوزارة، ‬والتي تشمل خدمات البطاقات التموينية وتغيير الرقم السري وإضافة المواليد والمخابز وغيرها من الخدمات، لافتا إلى أن الوزارة بصدد التوسع في إنشاء المكاتب النموذجية المميزة التي تقدم كل خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية بجانب استمرار تقديم الخدمات في مكاتب السجل التجاري، وفروع جهاز حماية المستهلك وفروع الدمغة والموازين، وذلك تيسيرًا على المواطنين ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل‪.

‬وأشار محافظ أسيوط إلى أن المكتب التمويني النموذجي تم تنفيذه من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على أفضل خدمة وتوفير الوقت والجهد، لافتا إلى توجه الدولة للتوسع في إقامة مراكز نموذجية متطورة تقوم بتقديم كل الخدمات للمواطنين من مكان واحد، مشيرًا إلى أن عدد المكاتب التموينية بالمحافظة 68 مكتبا منها 17 مكتبا مطورا «نموذجي» تم تطويرها بتكلفة 17 مليون جنيه تقريباً موزعين على كل قرى ومراكز المحافظة الإدارية، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد في إطار تيسير الحصول على الخدمات المقدمة للمواطنين مميكنة ومتميزة وبسهولة ويسر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

المكتب التمويني النموذجي يقدم كل خدمات الوزارة

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المكتب التمويني النموذجي يقدم كل خدمات الوزارة تحت سقف واحد من خلال 8 شباك خدمة لافتًا إلى تصميمه وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على كل خدمات وزارة التموين، وأن المكتب النموذجي يتضمن ساحة انتظار للعملاء كما يتضمن أجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، وذلك في إطار تسهيل وتحديث وميكنة كل الخدمات للمواطنين.