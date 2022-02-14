«ميناء القاهرة الجوي» تنتهي من ترتيبات استقبال المعتمرين

علمت «الوطن»، من مصادرها الخاصة، بشركة ميناء القاهرة الجوي، أنّ الشركة برئاسة المحاسب مجدى إسحاق، انتهت بالفعل من ترتيباتها الخاصة بانطلاق أولى رحلات موسم العمرة لهذا العام، مشيرة إلى الانتهاء من تعليق كافة لافتات استقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين، بالصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، والتي ستستقبل المسافرين التابعين للشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، فيما تستقبل باقي مباني الركاب، المسافرين عبر شركات أخرى، وركاب الترانزيت.

أوضحت المصادر أنّ الصالة الموسمية للحج والعمرة في مطار القاهرة الدولي، فتحت أبوابها لاستقبال طلائع المعتمرين وزوار بيت الله الحرام، والمسجد النبوي الشريف، فور الإعلان عن بدء التشغيل، وذلك تمهيدا للانتهاء من إجراءات سفرهم للأراضي الحجازية المقدسة، للحد من تكدس المعتمرين داخل صالات السفر والوصول، والتيسير عليهم خلال رحلة السفر والوصول.

وجددت شركة ميناء القاهرة الجوي، جميع اللافتات الإرشادية للتيسير على المسافرين لأداء مناسك العمرة، كما وفرت وحدات لتغيير ملابس الإحرام، وغيره من الاحتياجات بهدف التيسير على المعتمرين.

سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي تنتهي من وضع جداول رحلات موسم العمرة

وأشارت المصادر إلى أنّ سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حازم حسين، انتهت بالفعل من إعداد جداول الأطباء، المشاركين هذا العام في خدمة المعتمرين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوفير الكمامات المجانية لرواد المطار.

فيما أكدت مصادر موثوقة بمطار القاهرة الدولي، أن القيادات المعنية بالمطار ستعلن رفع حالة الطوارئ فور الإعلان عن بدء موسم العمرة، لضبط الخارجين على القانون، وتيسير الحركة المرورية أمام صالات السفر والوصول تيسيرا على المواطنين.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت عن أسعار رحلاتها المباشرة إلى جدة والمدينة المنورة، خلال موسم العمرة، ومواعيد رحلاتها مؤكدة كامل استعداداتها، فور الإعلان رسميا عن بدء موسم العمرة.

خبراء سياحة إنطلاق أولى رحلات العمرة قبل نهاية فبراير الجاري

وكان خبراء سياحة أعلنوا انطلاق أولى رحلات العمرة، قبل نهاية فبراير الجاري.

15 تأشيرة لكل شركة خلال موسم العمرة

وكانت وزارة السياحة، حددت عدد التأشيرات لكل شركة بنحو 15 تأشيرة، بالإضافة إلى تأشيرة لمشرف الرحلة، مؤكدين أن إجمالى المعتمرين الذين سيؤدون شعائر عمرة شهر رجب قد يتجاوز 20 ألف معتمر مصرى، وسط توقعات بزيادة أعداد المعتمرين، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، على أن ترتبط زيادة أعداد المسافرين من المعتمرين، بمدى إرتفاع أو انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة وتحوراته الجديدة.