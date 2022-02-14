وزير غيني يطالب بـ«خطة خضراء» لأفريقيا بقيادة مصرية

قال وزير المناجم والمحروقات في جمهورية غينيا الاستوائية، جابريل مباجا، إنّ أفريقيا يجب أن يكون لها خطتها الخضراء، لا الخطة الأوروبية، ويجب أن تكون مصر القائدة في الوقود الأحفوري، مضيفا: «لدينا العديد من الدول الأفريقية يمكنها الاستفادة من التجربة المصرية، ويجب وجود التكنولوجيا اللازمة لذلك».

تنمية البترول

وأضاف ماباجا، خلال فعاليات الجلسة الوزارية في افتتاح الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض «إيجبس 2022»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «يجب أن تستمر هذه المناقشات، لهذا فأنا أذهب إلى مصر وكيب تاون ونيجيريا، يجب أن نفكر في أولويات المواطنين، خاصة الغاز الطبيعي، الذي يعتبر أملنا ويجب أن نعمل على تنمية البترول والاعتماد عليه في الأمن الخاص بالطاقة».

ويجمع «إيجبس» أطراف منظومة البترول والغاز على مدار 3 أيام، بمشاركة أكثر من 400 عارض هذا العام، بما في ذلك 40 شركة وطنية ودولية للبترول والطاقة والخدمات، إضافة إلى وجود العديد من الأجنحة الدولية، بمشاركة دول متعددة، في مقدمتها الصين وقبرص وألمانيا واليونان وإيطاليا وروسيا والإمارات العربية المتحدة.

تطوير قطاع الطاقة

وتأتى نسخة هذا العام فى وقت حرج، فيما يخص تعافي الصناعة المستمر، ووسط استمرار إعادة تشكيل الأسواق والخطط المتجددة لانتقال الطاقة، حيث يجري الانتهاء من التحضيرات النهائية للمعرض، وكل ما يخص مجموعة العارضين الراغبين في تطوير قطاع الطاقة بمصر وشمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط، من خلال اختراق السوق المصري والذي يُعد مركزا إقليميا للطاقة.