تجديد حبس فني كيميائي متهم بإدارة مصنع «آيس شابو» بالمحلة 15 يوما

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثان المحلة الكبرى، بتجديد حبس فني كيميائي متهم بإدارة مصنع لإنتاج مخدر «الآيس شابو» بمنطقة منشية البكري بمدينة المحلة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

مخدرات بقيمة 22 مليون جنيه

واستمعت النيابة العامة لأقوال شهود العيان من الجيران بذات المنطقة، بأن المتهم شرع في تحويل شقة سكنية على مساحة 140 مترا مربعا بأحد الابراج السكنية بمنطقة منشية البكري لمصنع إنتاج مواد مخدرة، موضحين أنه استأجر الوحده السكنية منذ 3 أشهر.

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وأطلعت النيابة على تقارير لجنة خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي، التي أخذت عينات من المضبوطات، وتبين أن إجمالي المضبوطات من مخدر «الآيس شابو» بقيمة 22 مليون جنيه ووزنها تجاوز 9.5 كيلو جرام.

من جانبها، أشارت جهات التحقيق إلى أن المتهم لها كان شريك هرب قبل إلقاء القبض عليه وبحوزته كميات كبيرة من المواد والعقاقير المخدرة، وأمرت النيابة بسرعة ضبطه.

البداية

تعود أحداث الواقعة حينما نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا في التنسيق مع ضباط الأمن العام بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، في شن ضربة أمنية موجعة لعناصر الاتجار في المواد المخدرة، وأسفرت الحملة والمداهمة الأمنية عن ضبط «ك. م»، فني معمل كيميائي، يدير مصنع داخل شقة، وتخصص في تصنيع «الآيس شابو» وبعض أنواع المخدرات الأخرى مثل زيوت الحشيش والعقاقير غير المصرح بها.