انتظام تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الخاصة بأول يوم: التسجيل لـ8 مساءً

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، اليوم تسجيل الرغبات لطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2020-2021، أوما يعادلها من شهادات، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشأن.

ومن المقرر أنَّ يتمّ غلق باب تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثالثة في تمام الساعة الـ8 مساء اليوم، على أن يجرى بعدها فحص الرغبات وترشيح الطلاب وفقاً لحدود الدنيا للقبول بالكليات والسعة الاستيعابية لكل كلية.

وأكّدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الخاصة، لـ«الوطن»، انتظام عملية التسجيل دون رصد أي مشكلات.

الجامعات: غلق باب تسجيل الرغبات 8 مساءً

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي، أنَّ نسب الإقبال مازالت أقل من المتوسط لمختلف الكليات، لافتة إلى أنَّ التقديم لمختلف الكليات مستمر حتى نهاية المرحلة الخامسة التي من المقرر أن تبدأ الثلاثاء المقبل 22/2/2022، وستستمر لمدة 4 أيام.

وأشارت إلى أنَّ الجامعات مازالت متوفرة بها أماكن، مبينًا أنه لا يوجد أي مشكلات حتى الآن بعملية التسجيل، منوهاً إلى أنَّ الجامعات الخاصة تعمل حالياً على استقبال الطلاب المرشحين من المراحل الأولى لاستكمال باقي أوراق التقديم.

السماح بزيادة مدة سداد المصروفات الدراسية لأكثر من 48 ساعة

وتابعت المصادر، أنَّه تقرر مدّ فترة السماح لسداد المصروفات الدراسية للطلاب المرشحين 3 أيام خاصة الطلاب الذين تتزامن فترة ترشحهم وإرسال نتيجة قبولهم مع الإجازات الرسمية، مؤكّدة أنَّ عملية التسجيل لرغبات تنسيق الجامعات الخاصة حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أنَّ الوزارة تتابع لحظياً عمل الجامعات فيما يتعلق بإجراءات القبول والتسجيل للرغبات للطلاب.