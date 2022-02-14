غلق تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الخاصة.. بعد قليل

يغلق موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثالثة للجامعات الخاصة بعد قليل، وذلك بعد أن أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة التسجيل منذ صباح اليوم، للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو يعادلها من شهادات 2020-2021، وققا للقواعد التي حددها «الأعلى للجامعات».

فرز الرغبات عقب الغلق

وأكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أنه سيتم عقب الغلق فرز الرغبات وترشيح الطلاب وفقا للحدود الدنيا للكليات، بما يتماشى مع الأعداد المخصصة لكل كلية، مشيرة إلى أنه سيتم مخاطبة الطلاب المرشحين بضرورة سداد المصروفات الدراسية خلال المدة الزمنية المحددة.

وفي السياق ذاته، أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد، على أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة، نجحت خلال الفترة الماضية في مداهمة ما يزيد على 10 كيانات وهمية تقوم بتقديم الخدمة التعليمة دون سند قانوني، أو حاصلة على التصاريح اللازمة، وذلك خلال 60 يوما الماضية، مؤكدا على أن مهام عمل اللجنة مستمرة في محاربة تلك الكيانات أولا بأول، حفاظا على مستقبل الطلاب.

محاربة الكيانات الوهمية

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وجه بضرورة محاربة تلك الكيانات ومخاطبة الجهات المعنية، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مناشدا جميع الطلاب وأولياء الأمور بالتحري والتواصل مع الوزارة والجامعات الحكومية والخاصة والأعلى للجامعات للتأكد من قانونية أي كيان تعليمي، ومدى صحة إجراءاته، لافتا إلى أن جميع أسماء المؤسسات التعليمية المعتمدة موجودة على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات والصفحات الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.