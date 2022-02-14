الكشف عن 447 مواطنا في 3 مدن بجنوب سيناء ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» تجوب وديان وتجمعات أهالي جنوب سيناء، للكشف الطبي على الأهالي من خلال القوافل العلاجية.

وذكر «رخا»، في تصريح لـ «الوطن»، أن خطة القوافل العلاجية هذا العام تشمل 9 مدن بالمحافظة، وتم إضافة قرية رأس النقب، التي تم ضمها حديثا إلى مدينة طابا وأصبحت تابعة لمحافظة جنوب سيناء، مشيرا إلى أنه من المخطط زيارة 70 قافلة علاجية لكل المدن والوديان والتجمعات البدوية.

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الكشف على 447 مواطنا

قال الدكتور محمد قابل مدير القوافل العلاجية أنه تم توقيع الكشف الطبي على أهالي وادي مندر ووادي الشرفا بمدينة شرم الشيخ، وأهالي وادى مجيرح بمدينة دهب، ووادى بئر زغير ووادى مجيرح 2 بمدينة نويبع.

وأوضح «قابل»، في تصريح له، اليوم الإثنين، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 447 مواطنا، وتم تحويل 12 مريضا لاقرب مستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليهم على نفقة الدولة واستخراج قرارات العلاج وإجراء العمليات الجراحية، مؤكدا أن القافلة تقدم الكشف والعلاج بالمجان للمواطنين.

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8 تخصصات في القافلة

ضمت القافلة 8 تخصصات، وهي: الباطنة، الجراحة، الأطفال، الجلدية، النساء والولادة، الأنف والأذن، الأسنان، تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى عمل جميع التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.

ومن المقرر قافلة طبية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في المركز الطبي بمدينة أبو زنيمة.

وكيل وزارة الصحة يزور مركز طب أسرة الرويسات

من ناحية أخرى، توجه وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، بزيارة إلى مركز طب أسرة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار الاستعداد لتسجيل المبنى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وقام بالمرور على جميع أقسام المبنى، ومتابعة تنفيذ كافة الإجراءات، وتنفيذ سياسات الجودة ومكافحة العدوى بالمبنى، والوقوف على مدى توافر كافة المستلزمات وتدريب الفرق الطبية، وموقف تسجيل المواطنين بالملفات لتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمترددين على المركز.

والتقى وكيل وزارة الصحة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع وفد برئاسة الدكتور أشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لمناقشة البدء في تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل في المحافظة وتسجيل المنشآت الصحية.