المشدد 3 سنوات لشابين سحلا سيدة وحاولا سرقتها في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الثالثة، برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة أحمد محمد منصور، وأمانة سر محمد عبد البصير قرني، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بمعاقبة كل من ممدوح عثمان أحمد، وشهرته ممدوح جعفر، وأحمد عز الدين محمود عبد العظيم وشهرته أحمد الغمري، بالسجن المشدد ثلاث سنوات لكل منهما، ومصادرة السلاح المضبوط، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية في القضية رقم 7115 جنايات قسم ثان الفيوم والمقيدة برقم 1840 لسنة 2021 كلي الفيوم، سرقة بالإكراه.

لصان يسرقان سيدة ويسحلانها بالفيوم

تعود تفاصيل الواقعة إلى 29 يوليو 2021، حيث شرعا المتهمان في سرقة حقيبة يد وما بداخلها من متعلقات شخصية والمملوكة للمجني عليها صفاء عز الدين عبد الفتاح حسن بالإكراه حال سيرها في الطريق العام بمنطقة باغوص بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، وخلال استقلال المتهمين الدراجة البخارية، وما أن أبصرا المجني عليها حتى انتزع منها الثاني تلك الحقيبة فسقطت المجني عليها أرضاً حال تشبثها بها، فسحلاها وحاولا الفرار هاربين، إلا أنّه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مطاردة الأهالي لهما وضبطهما وبحوزتهما المسروقات وإبلاغ الشرطة.

الشرطة تضبط المتهمين

وعقب إبلاغ الأهالي الشرطة، حضرت على الفور وألقت القبض على اللصين، واصطحبتهما إلى قسم شرطة ثان الفيوم، حيث تم تحرير المحضر اللازم، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم، والتي أحالتهم إلى محكمة الجنايات.

المتهمين أحرزا أسلحة بيضاء

ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني إحراز سلاح أبيض "مطواه"، كما حاز المتهم الأول نفس السلاح، دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.

إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات

وبإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل من المتهمين، وتحريز المضبوطات وإلزامهما بالمصاريف.