كراسة شروط وحدات جنة 2022.. التفاصيل الكاملة

نشر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مقطع فيديو مدته دقيقتان، عبر الموقع الرسمي الخاص بالتسجيل والحجز الإلكتروني، شرح خلاله خطوات تفصيلية لطريقة الحجز الإلكتروني على الموقع، من خلال اتباع عدد من الخطوات، تسهيلا على المواطنين.

يلتي ذلك تزامنا مع بداية الحجز الإلكتروني لوحدات الإسكان المتوسط، ضمن مشروعات «سكن مصر»، «دار مصر»، «جنة»، على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن تستمر المرحلة الأولى من الحجز، حتى 8 مارس المقبل.

كما حرص صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، على نشر كراسات الشروط الخاصة بالمشروعات الثلاثة «سكن مصر»، «دار مصر»، «جنة»، وذلك من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للصندوق.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، كراسة شروط وحدات جنة 2022، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

كراسة شروط وحدات جنة 2022

ويمكن الإطلاع على كراسة شروط وحدات جنة 2022، من خلال هذا الرابط.

وحدات جنة 2022

- يسدد المواطن الراغب في الحصول على شقة من وحدات جنة 2022، 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

- تتراوح مساحة وحدات جنة ما بين 100 م2 و151 م2.

- تطرح وحدات جنة، جاهزة للتسليم الفوري في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور).

المستندات المطلوبة لحجز وحدات جنة 2022

- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.

- مستندات إثبات الدخل لصاحب الطلب.

- استمارة الحجز.

- إيصال سداد مقدم جدية الحجز.

- قيد عائلي مميكن.

- إيصال مرافق حديث لسكن صاحب الطلب.

شروط حجز وحدات جنة 2022

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

- ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات على 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.