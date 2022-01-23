حبس تشكيل عصابي من 7 أشخاص تخصص في التنقيب عن الآثار بدمياط

قررت النيابة العامة في محافظة دمياط، اليوم الأحد، حبس 7 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار واستخراجها من حفرة داخل منزل بحي رابع، واستعجال التحريات حول الواقعة.

وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة ثان دمياط بقيادة الرائد محمد علام، قد ألقت القبض على تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص، من بينهم صاحب العقار، الذي تخصص في التنقيب عن الآثار بالمنطقة، وله سابقة اتهام تنقيب عن الآثار.

ضبط المتهمين وأدوات التنقيب

‎‏كانت قد وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة ثان دمياط، بقيام مواطن يدعى «هاني. ا»، ومعه مجموعة من الأشخاص، بالحفر أسفل منزله للتنقيب عن الآثار، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، والعميد توفيق جاد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، وبالفحص عثر على حفرة داخل المنزل بعمق7 أمتار، وعثر على أدوات تستخدم في الحفر، وموتور لشفط المياه، وأمكن القبض على 7 أشخاص (أعضاء التشكيل العصابي)، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية وهيئة الآثار، حذرت المواطنين بعدم التنقيب غير المشروع عن الآثار في المناطق الأثرية، وغيرها، أو في المنازل، حتى لا يتعرضون للقبض والمحاكمة والحبس، بحسب قانون العقوبات.