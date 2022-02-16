المصريون يدخنون 30 طن معسل و191 مليون سيجارة يوميا

تبيع الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، المملوكة بنسبة 50.5% للدولة، يوميًا ما بين 20 إلى 30 طن معسل في ظل الإجراءات الخاصة بجائحة كورونا، كما باعت 70 مليار سيجارة العام الماضي.

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، إن الشركة مستمرة في خطتها التي تسعى من خلالها زيادة انتشار منتجاتها في كافة المناطق، مع تحسن في عمليات البيع والإنتاج التي تشهد مستويات جيدة والوصول إلى مستهلكينا في أي مكان.

حجم الإنتاج اليومي من المعسل 20 و30 طنا يوميًا

وأوضح «أمان»، في تصريحات لـ«CNBC»، أن إيقاف إنتاج مادة المعسل في مصنعين من أصل 5 مصانع للشركة، لم يؤثر على أرباح الشركة، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج اليومي من المعسل يصل إلى 20 و30 طنًا يوميًا، ومع تراجع استهلاك المعسل في المقاهي بسبب إجراءات كورونا، كان الدافع وراء تقليل الإنتاج لحين إنتهاء إجراءات كورونا.

إنتاج العسل سجل 55 طنًا في فترات ماضية

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، إلى أن الإنتاج اليومي وصل في فترات ماضية إلى 50 و55 طنًا يوميًا، مع مراعاة التوازن ما بين الطلب والعرض في السوق للحفاظ على المخزون الخاص بنا.

السجائر تمثل 90% من إنتاج الشركة

وأضاف أن السجائر هي أساس الإنتاج لدينا، وهي تمثل نحو 90% من إجمالى إنتاج الشركة، التي سجلت أعلى إنتاج في تاريخها من السجائر العام الماضي، الذي بلغ نحو 70 مليار سيجارة في 2021 (191 مليون سيجارة يوميًا)، مشيرًا إلى أن مبيعات السجائر عوضت النقص في إنتاج المعسل.