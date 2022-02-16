وكيل «تضامن النواب» في ندوة بالإسماعيلية: «نتصدى للمخدرات بكل الطرق»

أكدت الدكتورة رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، أن أعضاء المجلس يعملون على مواكبة مساعي الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواجهة المخدرات بكل أشكالها.

وأضافت وكيل اللجنة البرلمانية، في كلمتها خلال فاعليات الندوة التي نظتمها مديرية التضامن بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه لابد من الوقوف في وجه ظاهرة الإدمان، ومحاربة تلك الآفة الهدامة، حتى يتم القضاء عليها نهائياً، وتابعت بقولها: «نتذكر كلمة السيد الرئيس أن الأحلام لا تسقط بالتقادم».

وقالت «جعفر»، خلال الندوة، إن تعاطي وإدمان المواد المخدرة له العديد من الأضرار السلبية على الفرد والمجتمع، كما أنه يتسبب في إلحاق الضرر بالأسرة، ويضر بأمن الفرد والمجتمع.

مدير صندوق مكافحة الإدمان: نعمل على السياسات والتشريعات

جرت فعاليات الندوة في قصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ومحافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الإسماعيلية.

وقال الدكتور الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة الإدمان، إن الصندوق يعمل على عدة محاور، منها السياسات والتشريعات، والحوكمة وقواعد البيانات، والتعاطي وأنواعه، والعلاج ومحاوره.

«عثمان»: المخدرات التخليقية الأكثر خطورة على الشباب

واستعرض «عثمان» إحصائيات ونسب الإدمان منذ عام 2015 وحتى عام 2020، وأثرها على المجتمع المصري، وعلاقتها بالجرائم، مشيراً إلى أن المخدرات التخليقية هي الأكثر خطورة على الشباب، لما تسببه من أضرار نفسية وصحية بالغة.

وطالب مدير صندوق مكافحة الإدمان الأسر بضرورة متابعة سلوك الأبناء، والتواصل مع الصندوق حال ملاحظة أي تأثير أو تغير سلوكي قد يطرأ بسبب تناول المواد المخدرة.

وأكد أن الصندوق يتبنى الكشف المستمر على سائقي الحافلات المدرسية والسائقين على الطرق السريعة، مشيراً إلى أن الصندوق افتتح 15 مركزاً لعلاج الادمان على مستوى محافظات الجمهورية.