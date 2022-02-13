خريطة قطع مياه الشرب بـ6 مراكز في الدقهلية لمدة 3 أيام للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ قيامها بأعمال تطهير مأخذ مياه الشرب القديم بميت فارس، على مدار أسبوعين، بداية من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 1 مساء، لمدة 4 ساعات في كل يوم، وطالبت الشركة المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

ضعف مياه الشرب لتطهير مأخذ مياه ميت فارس

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ في بيان لها، أن أعمال تطهير المأخذ ‏سيستدعي تخفيض ضغوط المياه عن المناطق التالية: «مركز ومدينة بني عبيد، وجزء من مركز المنصورة، وجزء من مركز دكرنس، وجزء من مركز تمي الأمديد».

وأهابت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

قطع مياه الشرب 15 ساعة عن طلخا ونبروه

ومن جهة أخري أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ قطع مياه الشرب عن مركزي طلخا ونبروه يوم الثلاثاء لمدة 15 ساعة، وذلك لقيامها بأعمال تطهير للخزانات الأرضية الخاصة بمرفق مياه الشرب بطلخا، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 فبراير الجاري، بداية من الساعة 5 صباحًا، وحتى الساعة 8 مساءً.

وأوضحت شركة مياه الدقهلية في بيان صحفي، أن هذه الأعمال تستدعي قطع المياه عن المناطق التالية: «مركز ومدينة طلخا بالكامل، ونبروه بالكامل «ماعدا قرية بهوت لوجود تغذية من بلقاس».

وأهابت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.