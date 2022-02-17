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متخصص بعلم انتشار الأوبئة: أمران ربما يسببان عدم انتهاء الجائحة هذا العام

كتب:

شريف سليمان
11:40 ص | الخميس 17 فبراير 2022
الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصادات الصحة وعلم انتشار الأوبئة

الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصادات الصحة وعلم انتشار الأوبئة

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصادات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن أمرين قد يسببان عدم انتهاء جائحة كورونا العام الحالي، إما حدوث تحور في أمريكا الجنوبية أو إفريقيا ويكون أكثر انتشارا بنفس الشراسة أو أكثر انتشارا أو أكثر شراسة، وهو ما قد يتسبب في تأجيل القضاء على الجائحة لمدة عامين.

وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنّ الأمر الآخر هو فشل اللقاحات، إما على مستوى التوزيع أو الجدوى، موضحًا: «من المهم أن يحصل الجميع على الجرعة التنشيطية والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي قلت كثيرا في الفترة الماضية».

تعجل الدول الأوروبية

وتابع، أن الدول الأوروبية تعجلت في تخفيف القيود الاحترازية وبخاصة أنها تشهد معدلات إصابات ووفيات كبيرة، لكنها استخدمت هذا الحل بسبب التداعيات الاقتصادية حفاظا على الناتج المحلي الذي تعرض لأضرار كبيرة جدا في آخر عامين.

التفاؤل الحذر

وأكد أستاذ اقتصادات الصحة وعلم انتشار الأوبئة: «يجب أن نلتزم بالتفاؤل الحذر حتى يكون معدل وفيات كورونا قريبا من معدل وفيات الأنفلونزا».

الأجسام المضادة

وأشار، إلى أن الأجسام المضادة الناتجة عن التعافي أضعف من الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاح، موضحًا أن متوسط بقاء الأجسام المضادة الناتجة عن التلقيح 5 أشهر، وقد تزيد عن ذلك لدى بعض الأشخاص، مقابل شهرين نتيجة التعافي من الإصابة.

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بقلم شريف سليمان