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محمود مسلم

غلق كلي لشارع معروف من وصلة رمسيس حتى شامبليون لمدة 3 أيام

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الوطن
01:02 م | الخميس 17 فبراير 2022
المرور

المرور

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مد كابلات جهد كهربائي.

غلق شارع معروف لمدة 3 أيام 

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أن الأمر يستلزم الغلق الكلى لشارع معروف بالوصلة من شارع رمسيس وحتى شارع شامبليون، وذلك لمدة 3 أيام اعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف الليل اليوم الخميس وحتى الساعة 12 بعد منتصف ليل يوم الأحد المقبل الموافق 20 فبراير.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

 

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