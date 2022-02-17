ضحية مسجل خطر بالدقي: تزوجني بالإكراه وقتل طفلتي بعد 3 أيام تعذيب

في مشهد غابت عنه مظاهر الرحمة والإنسانية، أقدم زوج على تعذيب أم وطفلتها، 4 سنوات، بمنطقة الدقي في الجيزة حتي فارقت الطفلة الحياة بدعوى انتظار الأم مع شقيقتها أسفل العقار المقيمين به دون أذنه.

تعذيب الأم وطفلتها

وقفت الأم الضحية أمام النيابة العامة، تروي تفاصيل الجريمة، مشيرة إلى تعمد الزوج حبسها في غرفة منفردة، وابنتها في غرفة أخرى مظلمة لا يوجد بها سوى بطانيه على الأرض تنام عليها الطفلة حين ينتهي من تعذيبها، ليدخل الغرفة الأخرى ويستكمل تعذيب والدتها التي انفطر قلبها على صرخات طفلتها المحتجزة في الظلام وهي عاجزة عن الدفاع عنها.

وأضافت الضحية خلال جلسة التحقيق التي استمرت على مدار 4 ساعات، أنها ظلت تتوسل تتوسل للمتهم أن يرحمها وطفلتها من التعذيب ولكنه لم يستجب بل تمادى في ضرب الأم وتجريدها من ملابسها ووجهها مقابل الحائط بعد توثيقها بسلاسل حديدية، لتستقبل أبشع أنواع التعذيب بضربها على جسدها العاري بخرطوم مياه، إضافة إلى استخدامه «منشار»، وعصا غليظة ليترك إصابات وجروح واضحة بجسدها.

وصلة تعذيب 3 أيام انتهت بوفاة الطفلة

استمرت جلسات التعذيب على مدار 3 أيام وانتهت إلى عدم قدرة الطفلة الصغيرة على تحمل التعذيب ففارقت الحياة، في مشهد قاسي عجزت فيه الأم المسكينة عن إنقاذ حياة طفلتها حيث تعمد إغلاق الباب من الخارج بقفل وعندما يريد الخروج كان يستعين بأحد الجيران ليفتح له الباب من الخارج.

والدة الطفلة: «أرغمني على الزواج منه لأتقي شره»

وقالت والدة الطفلة أنها تزوجته خيشة على نفسها وعلى طفلتها بعد طلاقها من زوجها الأول، بعد أن أصاب أخيها بجرج غائر لاعتراضه على تحرش الجاني بها: «هددني إن لم أتزوجه سيقوم بقتل ابنتي وتشويه وجهي بمياه نار»، موضحة أنه مسجل خطر وله سوابق إجرامية، وأضافت أنها تتعرض للإهانة والتعذيب منذ اللحظة الأولى للزواج ولكن لم يكن بمقدورها فعل شيء حيال هذا الامر فقد منعها من التواصل مع أهلها.

وتمكنت المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأُحيل إلى النيابة التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.